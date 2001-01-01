Происшествия
Таксист в Париже ударил ножом болельщика «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 14:04
Англичанин возвращался в центр города после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Манчестер Юнайтед" (1:3). Во время поездки на такси у болельщика, который был в машине ещё с тремя фанатами английского клуба, возник конфликт с водителем, сообщает Sky Sports.
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Происшествия
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Глава МИД КНР отметил важность сотрудничества России и Китая
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Политика
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Обновлено вчера в 23:58
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По данным гигиенических исследований, за время обучения в школе близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся.
Обновлено в 00:31
Политика
Суд вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа
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Армия и оружие
Российские дипломаты: корабли ВМФ РФ не заходили в британские воды
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Обновлено вчера в 18:06
Авто
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Происшествия
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Обновлено вчера в 21:49
Авто
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Обновлено 06 марта в 12:35
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Член правления ПАО «Газпром» Сергей Прозоров устроил разнос подчинённым из-за ситуации со строительством газопровода в городе Приозерске Ленинградской области.
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