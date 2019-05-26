Происшествия

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в ПодмосковьеВести.Ru 04:21

Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул").
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с чего всё началось

Видео: таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в Подмосковье

Таксист открыл стрельбу во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове. Как видно на опубликованных кадрах, в конфликте принимали участие сразу несколько человек.
РЕН ТВ01:21

Подробнее о событии

Полицейские проверяют информацию о стрельбе в Одинцове

Подмосковье Сегодня08:15

В Подмосковье таксист во время драки устроил стрельбу

Вести Подмосковья02:58

Перепалка у магазина «Красное и Белое» в Одинцове закончилась стрельбой

Телеканал 360°01:02

Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео

РИА Новости02:42

Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Одинцове

ТАСС01:50

Полиция проверяет информацию о стрельбе в Одинцове

РИАМО02:54

Видео: таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в Подмосковье

РЕН ТВ01:21
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Культура

Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»

Обновлено в 10:55
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Полиция Украины назвала «мелким» пикет против Зеленского

Национальная полиция Украины проверит действия своих сотрудников в связи с задержанием в городе Ровно двоих молодых людей, которые вышли с пикетом против президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:42
Футбол

В заключительном матче сезона «Зенит» разгромил «Енисей»со счетом 4:1

Сегодня, 26 мая, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч 30-го тура чемпионата России 2018/19 «Зенит» – «Енисей».
Обновлено в 09:27
Хоккей

Сборная России выиграла бронзу на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:24
Армия и оружие

КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив

Напомним, обстановка в регионе Персидского залива заметно обострилась после того, как США под предлогом угрозы со стороны Ирана направили в регион ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.
Обновлено в 06:52
Политика

Трибунал ООН требует от России освободить украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) потребовал от России освободить 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:57
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

В сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Киеве новый стеклянный мост треснул после открытия

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Политика

Министра образования Аджарии уволили за российский флаг на шествии

Обновлено в 11:00
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве

Обновлено в 11:52
Политика

Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге

Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.
Обновлено в 10:43
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Обновлено в 08:59
Общество

Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы

В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Здоровье

Названы симптомы сердечных заболеваний у женщин

Обновлено в 05:14
Футбол

Фанаты «Спартака» назвали позором игру команды

Болельщики "Спартака" остались разочарованы игрой команды в заключительном туре чемпионата России против "Оренбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:38
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

Обновлено в 08:59
Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Космос

Огненные шары осветили небо над Австралией

Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Политика

Трамп не обеспокоен недавними ракетными пусками КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят недавние запуски двух ракетных снарядов КНДР в восточном направлении.
Обновлено в 00:01
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Футбол

Фабио Паратичи: «У „Ювентуса“ не было никаких контактов с Гвардиолой»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о переговорах с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.
Обновлено в 11:57
Политика

Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа

Обновлено в 09:32
Авто

Lada XRay массово отзывают в России. Найдена серьезная проблема!

АвтоВАЗ в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross.
Обновлено в 07:47
Музыка

Отец Децла ответил на покаяние Тимати

Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59
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