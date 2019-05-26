Происшествия
Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в ПодмосковьеВести.Ru 04:21
Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул").
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с чего всё началось
Таксист открыл стрельбу во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове. Как видно на опубликованных кадрах, в конфликте принимали участие сразу несколько человек.РЕН ТВ01:21
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Культура
Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»
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Экономика
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Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
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Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Полиция Украины назвала «мелким» пикет против Зеленского
Национальная полиция Украины проверит действия своих сотрудников в связи с задержанием в городе Ровно двоих молодых людей, которые вышли с пикетом против президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:42
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В заключительном матче сезона «Зенит» разгромил «Енисей»со счетом 4:1
Сегодня, 26 мая, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч 30-го тура чемпионата России 2018/19 «Зенит» – «Енисей».
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Хоккей
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Армия и оружие
КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив
Напомним, обстановка в регионе Персидского залива заметно обострилась после того, как США под предлогом угрозы со стороны Ирана направили в регион ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.
Обновлено в 06:52
Политика
Трибунал ООН требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) потребовал от России освободить 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:57
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
В сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Киеве новый стеклянный мост треснул после открытия
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
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Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве
Обновлено в 11:52
Политика
Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.
Обновлено в 10:43
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено в 08:59
Общество
Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы
В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
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Здоровье
Названы симптомы сердечных заболеваний у женщин
Обновлено в 05:14
Футбол
Фанаты «Спартака» назвали позором игру команды
Болельщики "Спартака" остались разочарованы игрой команды в заключительном туре чемпионата России против "Оренбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:38
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Политика
Трамп не обеспокоен недавними ракетными пусками КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят недавние запуски двух ракетных снарядов КНДР в восточном направлении.
Обновлено в 00:01
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Футбол
Фабио Паратичи: «У „Ювентуса“ не было никаких контактов с Гвардиолой»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о переговорах с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.
Обновлено в 11:57
Политика
Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа
Обновлено в 09:32
Авто
Lada XRay массово отзывают в России. Найдена серьезная проблема!
АвтоВАЗ в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross.
Обновлено в 07:47
Музыка
Отец Децла ответил на покаяние Тимати
Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59