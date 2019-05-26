Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в ПодмосковьеВести.Ru 04:21

Таксист открыл стрельбу во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове. Как видно на опубликованных кадрах, в конфликте принимали участие сразу несколько человек.

с чего всё началось

Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул").

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

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