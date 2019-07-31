Экономика
Такси стало выгоднее личного автоГазета.Ru 09:41
Россиянам выгоднее ездить на такси, чем на личной машине, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования, проведенного банком HSBC. Такой расчет актуален для граждан, которые проезжают меньше 5388 километров в год. Его вычислили в перспективе на десятилетие вперед.
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с чего всё началось
Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.Коммерсантъвчера в 18:01
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