Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.

с чего всё началось

Россиянам выгоднее ездить на такси, чем на личной машине, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования, проведенного банком HSBC. Такой расчет актуален для граждан, которые проезжают меньше 5388 километров в год. Его вычислили в перспективе на десятилетие вперед.

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