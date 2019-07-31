Экономика

В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиляAutoNews вчера в 05:58

Пробег в 5388 км в год, в пределах которого выгоднее пересесть на такси, оказался самым большим среди крупнейших стран. При этом средний пробег личного автомобиля в России составляет 16–17 тыс. км в год, а стоимость поездки — в среднем около 130 руб. в целом по России и около 350 руб. в Москве.
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с чего всё началось

Время брать такси до булочной

Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.
Коммерсантъ30 июля в 18:01

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Такси или свой автомобиль: что выгоднее в Москве?

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Нижегородское такси: «Набьются в одну машину и едут дешевле, чем в трамвае»

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РБКвчера в 03:34

Россияне обогнали американцев по ценам на такси

URA.Ru30 июля в 22:58
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Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
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