Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.

с чего всё началось

Пробег в 5388 км в год, в пределах которого выгоднее пересесть на такси, оказался самым большим среди крупнейших стран. При этом средний пробег личного автомобиля в России составляет 16–17 тыс. км в год, а стоимость поездки — в среднем около 130 руб. в целом по России и около 350 руб. в Москве.

В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиля

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