Экономика
В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиляAutoNews вчера в 05:58
Пробег в 5388 км в год, в пределах которого выгоднее пересесть на такси, оказался самым большим среди крупнейших стран. При этом средний пробег личного автомобиля в России составляет 16–17 тыс. км в год, а стоимость поездки — в среднем около 130 руб. в целом по России и около 350 руб. в Москве.
Читать в источнике
Оценить312
с чего всё началось
Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.Коммерсантъ30 июля в 18:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля
Сбербанк понизил среднегодовой курс доллара за 2019 год с 68,5 до 64,5 рубля, следует из обновленного макропрогноза в презентации группы банка к отчетности по МСФО за второй квартал текущего года.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»
Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.
Обновлено в 04:19
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Космос
SpaceX объявит об изменениях в конструкции аппарата Starship в середине августа
Обновлено вчера в 01:39
ЖКХ
РЭК Омской области снизила мусорный тариф почти в полтора раза
Как уже писал NGS55.RU, глава ФАС Игорь Артемьев пообещал президенту Путину во время одного из совещаний, что омский тариф будет снижен вдвое в ближайшее время, и РЭК подчинилась.
Обновлено в 02:01
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Кино
«Форсаж: Хоббс и Шоу» — эволюционируй или умри
Обновлено в 01:27
Политика
В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири
Заместитель начальника центра "Антистихия" МЧС Сергей Абанин сообщил, что спровоцировало распространение лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять
Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:51
Общество
Галкин осудил россиян за реакцию на сибирские пожары
Шоумен Максим Галкин раскритиковал россиян за реакцию на пожары в Сибири.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи
Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения ВМФ «Океанский щит-2019»
В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит-2019", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 04:25
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Пулишич молод, у него большой потенциал»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги товарищеского матча против «Зальцбурга» и выделил игру полузащитника Кристиана Пулишича.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД
Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс: «Выйду замуж за Киркорова, если позовет»
Бледанс ответила: «Если позовет, с удовольствием!»
Обновлено в 04:17
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз
Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
МВД предложило льготы гражданам Украины при получении паспорта РФ
Как сообщало ИА REGNUM А, в начале июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику упрощённого предоставления российского гражданства жителям Украины, а также внести предложения по предоставлению им дополнительных преференций.
Обновлено в 03:30
Космос
На Марсе зафиксированы следы цунами
Сотрудники Французского Национального центра научных исследований рассказали, что следы давнего столкновения Марса с огромным астероидом можно отследить и сегодня.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Юрий Жирков поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром»
Ближайшим соперником «Зенита» в четвертом туре РПЛ станет «Краснодар». Футболист питерского клуба Юрий Жирков оценил предстоящую игру.
Обновлено в 04:29
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Гаджеты
Как интернет вещей изменит нашу жизнь
Ожидается, что исполнение проекта «Умный город», одного из направлений госпрограммы «Цифровая экономика», обеспечит синергетический прирост рынка IoT-технологий к 2025 году до более чем 700 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:45
Кино
HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью
Обновлено вчера в 17:15