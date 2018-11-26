В своем исследовании на базе доступной статистики эксперты подсчитали, что при пересчете на один километр поездки вероятность попасть в ДТП в такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле, а смертельные ДТП с участием такси при таком подходе происходят и вовсе почти в пять раз реже, чем с участием личных автомобилей.

с чего всё началось

В других регионах статистика хромает еще больше, считает руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси (МЕФТ) Станислав Швагерус: не при всяком ДТП водитель показывает, что у него есть разрешение на извоз, а подразделения ГИБДД не могут проверить, есть ли машина в списках такси.

Такси не вписалось в статистику

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