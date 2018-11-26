Происшествия
В других регионах статистика хромает еще больше, считает руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси (МЕФТ) Станислав Швагерус: не при всяком ДТП водитель показывает, что у него есть разрешение на извоз, а подразделения ГИБДД не могут проверить, есть ли машина в списках такси.
Российская газета16:00
с чего всё началось
В своем исследовании на базе доступной статистики эксперты подсчитали, что при пересчете на один километр поездки вероятность попасть в ДТП в такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле, а смертельные ДТП с участием такси при таком подходе происходят и вовсе почти в пять раз реже, чем с участием личных автомобилей.Российская газета16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 22:26, Ашберн
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 500
Обновлено в 22:23
Происшествия
В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову
В Махачкале неизвестный несколько раз выстрелил в заслуженную артистку Дагестана, поп-певицу Машидат Омарасхабову, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Обновлено в 17:27
Происшествия
В польских магазинах нашли 170 кг кокаина в бананах
В польских магазинах нашли 170 кг кокаина в коробках с бананами из Эквадора, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:29
Происшествия
В Москве водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
В Москве водитель КамАЗа засыпал песком автомобиль остановивших его сотрудников ГИБДД, сообщает телеканал "360".
Обновлено в 21:58
Происшествия
В Калифорнии локализован самый крупный природный пожар в истории штата
Сотрудники экстренных служб США сообщили о 100%-ной локализации одного из самых крупных природных пожаров в истории штата Калифорния.
Обновлено в 21:12
Происшествия
В Пермском крае ведутся поиски потерявшихся в лесу детей
Обновлено в 22:12
Происшествия
Застрявшие на Хайнане туристы вернулись домой
Проведшие несколько суток в аэропорту на китайском острове Хайнань туристы из Хабаровска и Амурской области вернулись домой.
Обновлено в 22:17
Происшествия
Катер с четырьмя пассажирами перевернулся во время шторма на Байкале
Обновлено в 21:57
Происшествия
В Новой Зеландии более 140 дельфинов выбросились на берег
По меньшей мере 145 дельфинов-гринд выбросились на берег острова Стьюарт Новой Зеландии за минувшие выходные, сообщает Radio New Zealand со ссылкой на заявление производственного менеджера острова министерства по охране окружающей среды Рена Леппенса (Ren Leppens).
Обновлено в 22:13
Происшествия
На въезде в Уфу восстановили осложненное из-за аварий движение
Движение на въезде в Уфу, затрудненное из-за нескольких аварий, восстановлено, автомобили едут в обычном режиме, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Обновлено в 17:10
Происшествия
В Латвии задержали русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова
Полиция Латвии задержала еще одного русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В московском ресторане у женщины украли кольцо стоимостью $170 тысяч
В одном из столичных ресторанов у посетительницы украли кольцо, стоимость которого составляет около $170 тыс. (более 11 млн рублей).
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Волгограде устранили последствия аварии на тепломагистрали
Устранение аварии, произошедшей на тепломагистрали в Волгограде утром в воскресенье, продолжается, в школу, детский сад и 10 домов тепло уже поступило, в ожидании подключения еще восемь зданий, сообщили РИА Новости в волгоградской "Концессии теплоснабжения".
Обновлено в 22:22
Происшествия
В Приамурье произошла массовая драка между рабочими
В пресс-центре Амурского газоперерабатывающего завода, строящегося в Свободненском районе, ТАСС подтвердили, что драка произошла между строителями предприятия.
Обновлено в 21:14
Происшествия
В Волосовском районе пытаются спасти вмерзшего в озеро лебедя
В Волосовском районе Ленобласти люди пытаются спасти вмерзшего в озеро лебедя. Птица вмерзла в хрупкий лед около поселка Донцо.
Обновлено в 22:03