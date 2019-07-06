Происшествия

«Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арестВести.Ru 05:03

Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.
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Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля

ТАСС04:13

Кадровое решение по Александру Воробьеву примут 8 июля

Комсомольская правда05:10

Цуканов примет кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику

News.ru05:10

«Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест

Вести.Ru05:03

Полпред в УрФО пока не принял решения по арестованному за госизмену помощнику

Интерфакс04:52

В уральском полпредстве назвали «предателем» подозреваемого в госизмене Воробьева

Фонтанка.Ру04:37

В уральском полпредстве прокомментировали арест помощника Цуканова

URA.Ru03:17
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Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

Обновлено в 03:10
Общество

Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области

Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане

В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»

Обновлено в 04:49
Политика

В Госдуме оценили концепцию США по противодействию «влиянию Кремля»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT опубликованный Агентством по международному развитию США (USAID) документ о противодействии Кремлю.
Обновлено в 03:42
Космос

Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»

Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

В Петербурге началась закрытая церемония похорон погибших подводников

Церемония похорон погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников началась на Серафимовском кладбище в Петербурге, она проходит в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Названо точное число перевернувшихся на катамаране людей в Черном море

Обновлено в 04:03
Общество

Как быть счастливым, рассказали психологи

Опрошенные психологи по всему миру рассказали, как быть счастливым. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:04
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Общество

Названы регионы-лидеры по числу разводов в России

Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини

Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Политика

Стало известно, за что задержали в Ливии россиян

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, обвинения в адрес задержанных в Ливии россиян не соответствуют действительности, они не вмешивались в электоральные процессы в стране.
Обновлено вчера в 13:24
Политика

Журналист из США восхитился Крымом

Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый Туламашзаводом, оснащён гибридным двигателем.
Обновлено 04 июля в 15:36
Политика

Трамп сделал заявление насчет НЛО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что сомневается в существовании НЛО, но не исключает возможность их неожиданного появления.
Обновлено в 03:18
Футбол

«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»

Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.
Обновлено в 04:40
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия

В Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей неделю назад

В Днепропетровской области задержали ранее дважды судимого гражданина Украины, который признался в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки, пропавшей неделю назад Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Обновлено в 04:07
Общество

Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Общество

Московское метро выпустило «Тройку» с изображением большой панды

Обновлено в 03:43
Музыка

Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»

В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается до 20 градусов тепла, во второй половине дня могут пойти дожди, ветер может достигать 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 02:19
Политика

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Единоборства

ММА. Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

Ведущая американская лиша смешанных единоборств UFC провела презентацию своего турнира под номером 242, который пройдет в начале сентября в Абу-Даби и в ходе которого россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.
Обновлено в 04:45
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Политика

Пушков оценил слова Зеленского о Минских соглашениях

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности властей страны выполнять Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 03:50
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Помощника уральского полпреда в УрФО подозревают в госизменеБольше новостей по теме
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