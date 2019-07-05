Театры
«Так управлять нельзя»: Мединский уволил директора Волковского театраDP.RU 08:46
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым. В марте Мединский заявил, что Александринский и Волковский театры будут объединены в первый российский национальный театр.
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«Она опытный работник»: Минкультуры назначило и. о. директора обезглавленного театра имени Волкова
Новости Ярославля 76.ru10:26
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
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Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
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Происшествия
Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву
Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
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Армия и оружие
Эрдоган призвал Хафтара прекратить боевые действия в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем обратился к командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару с призывом завершить боевые действия.
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Происшествия
Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда
Обновлено вчера в 23:51
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Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Игры
Релизный трейлер Sea of Solitude
Издатель Electronic Arts на своём официальном YouTube-канале опубликовал релизный трейлер Sea of Solitude.
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Теннис
Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона
Румынка Симона Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве
Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были задержаны в четверг, 4 июля, в Москве, сообщило 5 июля РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:32
Общество
Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании
Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
Обновлено в 21:30
Авто
В России стартовали продажи нового Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
Политика
Волкер призвал Украину сыграть роль лидера в нормандском формате
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Киев сыграть роль лидера в переговорах в нормандском формате.
Обновлено в 20:18
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено в 19:26
Политика
Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы
Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:22
Технологии
Найдена связь между количеством любовников и зависимостью от смартфона
Ученые из Великобритании и США провели опрос среди студентов и выяснили, что между количеством сексуальных партнеров и увлеченностью смартфоном есть взаимосвязь.
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Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
Обновлено в 11:30
Происшествия
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
Обновлено в 17:19
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Политика
ООН обвинила Венесуэлу в использовании «эскадронов смерти»
Ранее News.ru писал, что управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендует властям Венесуэлы вести эффективное и независимое расследование преступлений в стране.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания.
Обновлено в 19:28
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Политика
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
Обновлено в 21:26