Театры

«Так управлять нельзя»: Мединский уволил директора Волковского театраDP.RU 08:46

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым. В марте Мединский заявил, что Александринский и Волковский театры будут объединены в первый российский национальный театр.
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Исполнять обязанности директора Волковского театра будет бухгалтер

КП - Ярославль11:00

Конфликт между Марчелли и Туркаловым в Волковском набирает обороты

АиФ-Верхняя Волга01:39

«Она опытный работник»: Минкультуры назначило и. о. директора обезглавленного театра имени Волкова

Новости Ярославля 76.ru10:26

Исполнять обязанности директора Волковского театра будет зам по финансам Юлия Серова

Яркуб09:46

Перестановки в Волковском театре: на этот раз Владимир Мединский все-таки посоветовался с губернатором Ярославской области

Ярновости12:10

Фокин надеется, что Театр Волкова возглавит худрук, который объединит коллектив

ТАСС15:02

Уволен директор Театра им. Волкова

Театрал09:40
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

Эрдоган призвал Хафтара прекратить боевые действия в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем обратился к командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару с призывом завершить боевые действия.
Обновлено в 18:48
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 13:58
Игры

Релизный трейлер Sea of Solitude

Издатель Electronic Arts на своём официальном YouTube-канале опубликовал релизный трейлер Sea of Solitude.
Обновлено в 03:39
Теннис

Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона

Румынка Симона Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве

Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были задержаны в четверг, 4 июля, в Москве, сообщило 5 июля РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:32
Общество

Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании

Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
Обновлено в 21:30
Авто

В России стартовали продажи нового Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
Политика

Волкер призвал Украину сыграть роль лидера в нормандском формате

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Киев сыграть роль лидера в переговорах в нормандском формате.
Обновлено в 20:18
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено в 19:26
Политика

Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы

Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:22
Технологии

Найдена связь между количеством любовников и зависимостью от смартфона

Ученые из Великобритании и США провели опрос среди студентов и выяснили, что между количеством сексуальных партнеров и увлеченностью смартфоном есть взаимосвязь.
Обновлено в 08:04
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика

В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа

Обновлено в 11:30
Происшествия

Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали

Обновлено в 17:19
Политика

Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке

Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Политика

ООН обвинила Венесуэлу в использовании «эскадронов смерти»

Ранее News.ru писал, что управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендует властям Венесуэлы вести эффективное и независимое расследование преступлений в стране.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания.
Обновлено в 19:28
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Политика

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
Обновлено в 21:26
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Евгений Марчелли
Театральный режиссёр
Советский и российский режиссёр театра, кино и телевидения, художественный руководитель Театра им. Фёдора Волкова в Ярославле - с февраля 2011 года. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии «Золотая маска» в 2006 году.
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