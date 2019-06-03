Тайсон может перейти в «Рому», если её возглавит ФонсекаЧемпионат 01:20

Полузащитник «Шахтёра» Тайсон может перейти в «Рому». Трансфер 31-летнего бразильца вероятен в случае назначения на пост главного тренера римлян Пауло Фонсеки, который на данный момент возглавляет донецкий клуб. Сам Тайсон не против сменить обстановку после 9 лет, проведённых в «Шахтёре».

Тайсон может перейти в «Рому», если её возглавит Фонсека

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Шоу-бизнес Опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин заканчивают строительство своего особняка на Кипре, сообщает «СтарХит».

Происшествия В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.

Здоровье Ушла из жизни заслуженный врач России 2 июня, на 66-м году жизни, скоропостижно скончалась Ольга Васильевна Мищенко – заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы имени Середавина, врач высшей категории, Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук.

Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Политика Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.

Общество Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.

Армия и оружие ДНР сообщила об обстреле КПП близ Горловки украинскими силовиками Украинские силовики открыли огонь по пункту пропуска "Майорск" в Донбассе ночью в понедельник.

Космос Восстановлена первая запись полного солнечного затмения Съемку полного солнечного затмения произвел британец Невил Маскелайн (Nevil Maskelyne) в Северной Каролине 28 мая 1900 года, в рамках экспедиции Британской астрономической ассоциации (British Astronomical Association).

Религия В РПЦ назвали проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю Русская православная церковь относится к алкоголю мягче, чем светское общество, заявил официальный представитель Московского патриархата Владимир Легойда.

Происшествия В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.

Авто Тюнеры из США сделали «Урал» в русском стиле В коляске сделали все, чтобы пассажир чувствовал себя максимально комфортно, в том числе и установили новое кресло, а также обшили его твидом и кожей.

Общество Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек.

Общество Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.

Общество Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Экономика Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.

Армия и оружие В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.

Политика Израиль и США предложат России сделку по Сирии Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.

Армия и оружие Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.