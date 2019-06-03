Футбол
Тайсон может перейти в «Рому», если её возглавит ФонсекаЧемпионат 01:20
Полузащитник «Шахтёра» Тайсон может перейти в «Рому». Трансфер 31-летнего бразильца вероятен в случае назначения на пост главного тренера римлян Пауло Фонсеки, который на данный момент возглавляет донецкий клуб. Сам Тайсон не против сменить обстановку после 9 лет, проведённых в «Шахтёре».
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Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объявил о планах созвать совещание с руководством МИДа, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и Службы безопасности из-за видео на YouTube .
Обновлено в 01:26
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Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Авто
Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне
Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.
Обновлено 01 июня в 05:30
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Политика
Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле
Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
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Гаджеты
Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона
Компании Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера расположена за экраном.
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Трамп прибывает с первым государственным визитом в Великобританию
Президент США Дональд Трамп прибывает с первым государственным визитом в Великобританию, откуда затем отправится в Ирландию и Францию.
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Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом
Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:00
Кино
ФАС не выявила факта переноса «Мстителей» Минкультом
«Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма "Мстители: Финал" с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — сообщила RNS через пресс-службу Ермакова.
Обновлено в 04:57
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Политика
WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
«Она ж казённая»: украинский снайпер разорвал американскую винтовку
В социальных сетях появилась фотография снайперской винтовки Barrett M82, которую бравый солдат привёл в полную негодность.
Обновлено в 06:17
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
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«Газпром» стал самой дорогой компанией в России
«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.
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Политика
В кабмине поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий курение кальянов и вейпов в общественных местах.
Обновлено в 03:49
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Спорт
В Кремле прокомментировали возможный недопуск России на ОИ-2020
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал сообщения британских СМИ, согласно которым Россию могут отстранить от Олимпиады-2020.
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Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Экономика
В Rambler Group назначили СЕО и управляющего директора
На пост CEO назначили Рафаэля Абрамяна. В состав правления войдут лидеры основных подразделений Rambler Group.
Обновлено в 05:16
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Экономика
Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей России
Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла, открывшейся в понедельник в Москве.
Обновлено в 06:36
Политика
Назначен новый заместитель губернатора Челябинской области
В Челябинской области назначен новый заместитель губернатора.
Обновлено в 05:14