Футбол
Тайсон может перейти в «Рому», если её возглавит ФонсекаЧемпионат 01:20
Полузащитник «Шахтёра» Тайсон может перейти в «Рому». Трансфер 31-летнего бразильца вероятен в случае назначения на пост главного тренера римлян Пауло Фонсеки, который на данный момент возглавляет донецкий клуб. Сам Тайсон не против сменить обстановку после 9 лет, проведённых в «Шахтёре».
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В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
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