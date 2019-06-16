Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома ШварцаРИА Новости 01:17

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером. Бой, прошедший в субботу в Лас-Вегасе, завершился победой Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.
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