Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит AerosmithГазета.Ru 03:20
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:28, Вашингтон
Общество
Петербургский школьник заплатит за выпускной банкет 1773 рубля
По результатам подсчетов, школьнику из Санкт-Петербурга выпускной банкет обойдется в 1773 рубля, а московскому — в 2440 рублей.
Обновлено в 01:37
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено вчера в 06:21
Авто
Suzuki Wagon R за 400 тыс. рублей пользуется ажиотажным спросом
Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Культура
Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан
Сын Бари Алибасова объяснил, почему семье поступило предложение лечить продюсера в Казахстане.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Экономика
Личные хозяйства волгоградцев могут стать товарными
В апреле на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с бизнесменами было озвучено предложение легализовать такие хозяйства через МСП, кооперацию, грантовую поддержку.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Музыка
Красноярцев приглашают на выступление духового оркестра
Обновлено в 00:36
Политика
Экс-канцлера Германии Шрёдера пригласили в Крым
Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера пригласили посетить Крым. Такое предложение ему сделала немецкая община полуострова.
Обновлено в 02:46
Авто
Honda показала концепт беспилотника Onsen с ванной
В любом случае, корейский дизайнер Hanbeom Lee задумал эту идею и создал концепцию городского автомобиля Honda с частью интерьера, которая может быть наполнена теплой, расслабляющей водой.
Обновлено вчера в 13:34
Наука
Ученые продлили жизнь старым мышам при помощи белков «молодой крови»
Обновлено 13 июня в 12:45
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Автоспорт
Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала детали приглашения Путина на свадьбу
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 18 августа 2018 года Путин прибыл в австрийский Грац на свадьбу 53-летнего Карин Кнайсль, которая выходила замуж за 54-летнего бизнесмена Вольфганга Мейлингера.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Германия поставит оружия на €1 млрд воюющим в Йемене
Власти Германии с начала года одобрили поставки оружия на сумму более €1 млрд альянсу воюющих в Йемене под руководством Саудовской Аравии, пишет Deutsche Welle.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Общество
В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать вкусную клубнику.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 03:59
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»
Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Фелиппе Коутиньо заинтересовал действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити".
Обновлено в 00:29
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Баскетбол
«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Футболист Яя Туре перебрался в Китай
Обновлено в 01:38