Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит AerosmithГазета.Ru 03:20

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
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Тайсон Фьюри забил Тома Шварца – видео нокаута

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Ирландский боксёр
Непобеждённый британо-ирландский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Победитель юношеского чемпионата Европейского союза.
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