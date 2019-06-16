Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит AerosmithГазета.Ru 03:20

Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца

Советский спорт00:14

Бокс. Фьюри — Шварц. Видео нокаута

Sport24.ru02:51

Тайсон Фьюри забил Тома Шварца – видео нокаута

Sports.ru03:55

Лучший супертяж мира поет жене в ринге. Он весил 450 граммов, был в аду и похож на Мохаммеда Али

Матч ТВ04:49

Фьюри нокаутировал Шварца, а после боя спел песню о любви

Prognozist01:34

Фьюри спел хит Aerosmith после победы над Шварцем

Чемпионат00:55

Фьюри не повторил ошибок Джошуа. Ему хватило двух раундов

Спорт-Экспресс02:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:59, Вашингтон
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Футбол

СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по Влашичу

Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Под Пензой в цыганском поселке сгорел жилой дом

15 июня в 21:46 в селе Лопатки Бессоновского района Пензенской области загорелся жилой деревянный дом и постройки во дворе, сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол

Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»

Обновлено вчера в 17:09
Общество

Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной

В России средняя стоимость банкета на выпускной для одного школьника составит 1,68 тыс. рублей, для класса из 30 учеников — 50,4 тыс. рублей.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы у станицы Луганской 16 июня.
Обновлено в 05:25
Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.
Обновлено вчера в 12:22
Футбол

Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»

Обновлено в 05:40
Авто

4 надежных дизельных авто с пробегом до 150 000 рублей

Обновлено в 05:09
Происшествия

В больнице оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 05:22
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

Обновлено в 02:13
Спорт

Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 04:31
Спорт

Российский биатлонист погиб в Крыму

17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб в республике Крым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Liza Alert.
Обновлено в 05:01
Технологии

Приложения для сна сделали бессонницу тяжелее

Учёные рассказали журналистам, что так называемые трекеры сна, то есть приложения, помогающие отрегулировать режим сна, только ухудшают состояние человека.
Обновлено в 04:12
Автоспорт

Экипаж Сироткина сошёл с гонки «24 часа Ле-Мана» из-за аварии

Обновлено в 04:43
Армия и оружие

В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57

Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.
Обновлено в 00:59
Баскетбол

«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса

Обновлено вчера в 19:18
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере

«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

В Брянске пассажирский поезд потерял вагон

Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Егор Крид прячется от популярности

Поклонники в шутку предположили, что таким образом Крид, изображая другого человека, собирается вновь заключить контракт с Black Star.
Обновлено в 04:05
Политика

Крым с начала года посетили более 100 тысяч иностранных туристов

Обновлено в 01:47
Хоккей

«Сент-Луис» провел чемпионский парад

По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
Обновлено в 04:50
Технологии

Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов

Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено 14 июня в 21:43
Экономика

Стоимость активов Трампа выросла впервые за два года

Стоимость активов президента США Дональда Трампа выросла впервые за два года, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 07:13
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

Обновлено вчера в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тайсон Фьюри
Ирландский боксёр
Непобеждённый британо-ирландский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Победитель юношеского чемпионата Европейского союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное