Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома ШварцаКоммерсантъ 05:26

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем в поединке в Лас-Вегасе. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде. Для Фьюри эта победа стала 28-й в профессиональной карьере.
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Фьюри нокаутировал Шварца во втором раунде

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