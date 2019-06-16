Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома ШварцаКоммерсантъ 05:26
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем в поединке в Лас-Вегасе. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде. Для Фьюри эта победа стала 28-й в профессиональной карьере.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
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