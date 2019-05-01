Общество
Тайский король объявил о женитьбеГазета.Ru 10:16
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters. Как отмечается, Сутида, в прошлом была стюардессой.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ
Обновлено в 05:59
Общество
В Харькове националисты пытались сорвать Первомай
Обновлено в 08:50
Политика
Болтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле
США призывают Россию не вмешиваться в события в Венесуэле, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Гаджеты
Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей
Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
Обновлено в 12:44
Общество
Японцы по 10 часов стояли у храмов в первый день эпохи Рэйва
Жители Японии провели долгие часы в очередях около храмов в первый день новой эпохи правления Рэйва, которая наступила с восхождением на престол императора Нарухито 1 мая, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:55
Происшествия
Рубцовский пенсионер убил жену и нарядил труп в свадебное платье
По информации издания, пенсионер перерезал горло своей 30-летней супруге, после чего нарядил труп в свадебное платье и положил на кровать.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы
В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайских демонстраций
Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Динамо» сообщило об изменениях в тренерском штабе молодежной команды
Тренер молодежной команды московского «Динамо» Владимир Корытько покинул свой пост.
Обновлено в 10:16
Политика
Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?
Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Хоккей
Илья Воробьев: «Шведы преподали нам хороший урок»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о поражении от Швеции (4:6) в матче первого тура заключительного этапа Еврохоккейтура.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Политика
В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку
Российское внешнеполитическое ведомство призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента, в котором от действий полиции пострадала российская журналистка, выполнявшая свою профессиональную деятельность.
Обновлено в 13:06
Политика
Спецпрокурор Мюллер в мае даст показания Конгрессу
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, выступит на слушаниях в Конгрессе США.
Обновлено в 10:16
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть Евровидение
Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Авто
В России снизились цены на автомобили с пробегом
В апреле текущего года средняя стоимость подержанных машин на вторичном российском авторынке снизилась на 1,7% по сравнению с прошлогодним показателем и достигла отметки в 752 тысячи рублей.
Обновлено в 06:53
Общество
Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 начал работу
Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 подключён к сети и начал выдачу электричества в энергосистему России.
Обновлено в 11:50
ЖКХ
Жителям Ровно из-за долгов перекрыли горячее водоснабжение
Горячее водоснабжение было отключено у жителей украинского города Ровно из-за задолженности по услуге.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
В Донбассе погиб новобранец 54-й бригады ВСУ
Обновлено в 08:21
Общество
Первомайское шествие идет в Петербурге
На Невском проспекте Петербурга стартовало первомайское шествие. Сегодня, 1 мая, праздничная колонна собрала порядка 57 000 человек.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Пьяный подросток повредил Вечный огонь под Орлом
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм" в отношении подростка, повредившего облицовочную плитку на постаменте Вечного огня в поселке Верховье (Орловская область).
Обновлено в 11:53