Общество

Тайский король объявил о женитьбеГазета.Ru 10:16

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters. Как отмечается, Сутида, в прошлом была стюардессой.
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Король Таиланда женился на генерале

РБК12:39

Король Таиланда объявил о женитьбе

Известия09:23

Король Таиланда женился на генерале

РИА Новости10:22

СМИ: король Таиланда женился

ТАСС09:53

Король Таиланда вступил в брак с генералом

Газета.Ru11:29

Король Таиланда вступил в брак с генералом

Вести.Ru09:15

Король Таиланда женился

Говорит Москва10:14
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Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:59
Общество

В Харькове националисты пытались сорвать Первомай

Обновлено в 08:50
Музыка

Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Обновлено в 08:08
Политика

Болтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле

США призывают Россию не вмешиваться в события в Венесуэле, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 15:26
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено в 13:09
Политика

Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Гаджеты

Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей

Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
Обновлено в 12:44
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Общество

Японцы по 10 часов стояли у храмов в первый день эпохи Рэйва

Жители Японии провели долгие часы в очередях около храмов в первый день новой эпохи правления Рэйва, которая наступила с восхождением на престол императора Нарухито 1 мая, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:55
Происшествия

Рубцовский пенсионер убил жену и нарядил труп в свадебное платье

По информации издания, пенсионер перерезал горло своей 30-летней супруге, после чего нарядил труп в свадебное платье и положил на кровать.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайских демонстраций

Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.
Обновлено в 06:43
Футбол

«Динамо» сообщило об изменениях в тренерском штабе молодежной команды

Тренер молодежной команды московского «Динамо» Владимир Корытько покинул свой пост.
Обновлено в 10:16
Политика

Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?

Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Хоккей

Илья Воробьев: «Шведы преподали нам хороший урок»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о поражении от Швеции (4:6) в матче первого тура заключительного этапа Еврохоккейтура.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Политика

В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку

Российское внешнеполитическое ведомство призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента, в котором от действий полиции пострадала российская журналистка, выполнявшая свою профессиональную деятельность.
Обновлено в 13:06
Политика

Спецпрокурор Мюллер в мае даст показания Конгрессу

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, выступит на слушаниях в Конгрессе США.
Обновлено в 10:16
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть Евровидение

Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка

Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Авто

В России снизились цены на автомобили с пробегом

В апреле текущего года средняя стоимость подержанных машин на вторичном российском авторынке снизилась на 1,7% по сравнению с прошлогодним показателем и достигла отметки в 752 тысячи рублей.
Обновлено в 06:53
Общество

Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 начал работу

Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 подключён к сети и начал выдачу электричества в энергосистему России.
Обновлено в 11:50
ЖКХ

Жителям Ровно из-за долгов перекрыли горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение было отключено у жителей украинского города Ровно из-за задолженности по услуге.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

В Донбассе погиб новобранец 54-й бригады ВСУ

Обновлено в 08:21
Общество

Первомайское шествие идет в Петербурге

На Невском проспекте Петербурга стартовало первомайское шествие. Сегодня, 1 мая, праздничная колонна собрала порядка 57 000 человек.
Обновлено в 05:16
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Происшествия

Пьяный подросток повредил Вечный огонь под Орлом

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм" в отношении подростка, повредившего облицовочную плитку на постаменте Вечного огня в поселке Верховье (Орловская область).
Обновлено в 11:53
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Король Таиланда из династии Чакри, провозглашённый 1 декабря 2016 года. Единственный сын короля Пхумипона Адульядета.. В 64 года Вачиралонгкорн стал старейшим по возрасту принцем, принявшим королевский титул.
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