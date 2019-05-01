Общество
Тайский король объявил о женитьбеГазета.Ru 10:16
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters. Как отмечается, Сутида, в прошлом была стюардессой.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
Происшествия
Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку
Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку Кандидат в депутаты муниципального образования Сампсониевское Наталья Баринова при задержании получила перелом руки.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Происшествия
1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские
В Париже во время освещения первомайской манифестации пострадала российская журналистка.
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Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Экономика
Путин ратифицировал Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениям
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговым соглашениям для противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
Обновлено в 11:37
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США впервые применили F-35 в боевых условиях
Обновлено в 10:15
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Экономика
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
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Церковь отказалась развенчать Петросяна и Степаненко
Русская Православная Церковь не удовлетворила просьбу Евгения Петросяна расторгнуть церковный брак с Еленой Степаненко.
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Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
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Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
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Политика
Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле
Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.
Обновлено в 11:14
Экономика
Путин отменил налоговую преференцию для импортного табака
Закон предполагает повышающий коэффициент для компаний, занимающейся поставкой в Россию сигарет, папирос, сигарилл, биди и кретек, для исчисления акцизов по аналогии с производителями табачной продукции на территории России.
Обновлено в 10:44
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:34
Гаджеты
Huawei планирует выпустить 5G Smart TV в этом году
Согласно отчетам Nikkei Asian, китайский производитель Huawei планирует выпустить первый в мире Smart TV 5G в этом году.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Политика
Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США
Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Рубцовский пенсионер убил жену и нарядил труп в свадебное платье
По информации издания, пенсионер перерезал горло своей 30-летней супруге, после чего нарядил труп в свадебное платье и положил на кровать.
Обновлено в 10:44
Театры
В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова
Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Авто
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7% и достигли 752 тыс. рублей.
Обновлено в 04:16
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Футбол
Сергей Семак: «Зенит» еще ничего не решил, ничего не добился
Нужно работать и готовиться, – приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».В субботу 4-го мая в 16:30 «Зенит» сыграет с «Ахматом» на выезде в 27-м туре РПЛ.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Анна Снаткина объяснила, почему 6 лет скрывала свою дочь
Актриса с мужем решились на первую фотосессию с Вероникой. Многие звезды стараются не показывать своих детей на публике.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
Бобровский отразил 36 из 37 бросков в матче с «Бостон Брюинз», что позволило «Коламбусу» выиграть со счётом 2:1 и выйти вперёд в серии.
Обновлено в 05:06
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55