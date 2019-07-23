Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

с чего всё началось

Красноармейск Еще одна тайная тюрьма может действовать до сих пор в городе Покровске (бывший Красноармейск), в автотранспортном предприятии 11-411 по адресу Днепровская, 7, рассказал бывший заключенный этой тюрьмы Сергей Бабич.

Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Армия и оружие Южная Корея выразила протест России из-за «нарушения границы» Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Южной Кореи, сообщила администрация президента Республики Корея.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Здоровье Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Футбол Зинедин Зидан: «Бэйл не играл с „Баварией“, потому что не захотел» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пояснил свое высказывание о том, что полузащитник Гарет Бэйл близок к уходу из клуба, и отреагировал на критику со стороны агента игрока.

Происшествия На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.

Политика Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост Рюити Хирано возглавил генконсульство Японии в Южно-Сахалинске 26 июля 2016 года, сменив на этом посту коллегу Акиру Имамура, который проработал на Сахалине около 10 месяцев.

Здоровье Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки Рак почки занимает первое место в России по темпам роста заболеваемости, указали онкологи на российском международном симпозиуме «Рак почки», завершившемся в Санкт-Петербурге.

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Экономика В России стремительно растет количество мигрантов Больше всего в Россию прибывают из Украины и Армении. Наблюдается снижения притока мигрантов из Белоруссии и Молдавии.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Политика На выборах в Раду партия Порошенко опустилась на четвертое место Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко опустилась на четвертое место на внеочередных парламентских выборах.

Футбол Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира Журнал Forbes назвал клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас» самым дорогим спортивным коллективом на планете.

Происшествия В Екатеринбурге подожгли машину члена «Единой России» У члена «Единой России» и главы околопартийного движения «Народный контроль» Дмитрия Чукреева подожгли автомобиль Об этом пострадавший сообщил в Facebook.

Политика Команда Зеленского отказалась от минских соглашений Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.

Хоккей Нападающий «Салавата Юлаева» Павел Шэн подписал контракт с «Бостоном» Накануне стало известно, что молодой форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Бостон Брюинз».

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере угурвайского полузащитника Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.