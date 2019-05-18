Политика
Тайная видеозапись разрушила правящую коалицию АвстрииВести.Ru вчера в 17:41
Канцлер Австрии объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Причина — отставка вице-канцлера: публикация видеозаписи, на которой он обсуждает предвыборные планы, сломала не только его карьеру, но и разрушила правящую коалицию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Галина Дудина — о правительственном кризисе в Австрии после отставки вице-канцлера
Коммерсантъвчера в 15:06
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Музыка
Певец Дункан Лоуренс прокомментировал победу на Евровидении
Обновлено вчера в 21:04
Музыка
Сергей Лазарев проиграл в финале «Евровидения»
Стало известно имя победителя конкурса. Сергей Лазарев стал третьим в финале «Евровидения».
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1
Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
В Гондурасе пятеро иностранных туристов погибли во время крушения частного самолета Piper PA-32-260.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие
Израиль вновь атаковал позиции сирийских «Панцирь-С»
Израиль нанёс удары по местам дислокации сирийских систем ПВО. Сегодня ночью израильские военные вновь атаковали территорию Сирии.
Обновлено вчера в 02:32
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Авто
В продаже появился Ford Mustang GT, снимавший погони в фильме Need For Speed
На торговой площадке eBay выставили Ford Mustang GT, собранный специально для того, чтобы с него снимались скоростные сцены в фильме Need For Speed.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Единоборства
Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова
В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.
Обновлено вчера в 17:14
Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время
С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено вчера в 21:23
Спорт
Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой
Обновлено вчера в 23:45
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия
Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове
46-летний мужчина погиб после драки, возникшей между дачниками в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 00:20
Общество
Стала известна погода в ЦФО на две первые летние недели
17 мая Гисметео уточнил погоду для ЦФО на две первые летние недели.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
Скончался известный футбольный тренер Александр Ирхин
Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России
Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламет Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.
Обновлено в 00:23
Политика
На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией
За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны
Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:56
Энергетика
ОАЭ предложили продлить сделку ОПЕК+ до балансировки рынка
Сделку ОПЕК+ о сокращении добычи, возможно, придется продлить после июня до достижения балансировки рынка, поскольку коммерческие запасы нефти в мире продолжают расти несмотря на работу соглашения.
Обновлено вчера в 08:46
Здоровье
Какие средства на основе зверобоя помогут при боли в суставах?
Помогает он и в лечении артритов, и болей в суставах.
Обновлено вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Обшарпанные стены и старая мебель: сын заставил актера Сергея Степанченко сделать ремонт
Российский актер и режиссер долго не мог решиться на ремонт в квартире. В итоге Сергею Степанченко пришлось пойти на перемены ради сына.
Обновлено вчера в 22:00