Общество
Тайфун «Данас» обрушился на Приморский крайEastRussia вчера в 20:15
Тайфун «Данас» добрался до Приморского края в виде циклона. На территории юго-восточного побережья интенсивные дожди прогнозируются с утра 22 июля. Выпадет от 100 до 120 мм осадков за 12 часов.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Политика
ЦИК Украины обработал более 11 процентов протоколов с выборов в Раду
После подсчета 11,53 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 41,57 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.
Обновлено в 02:26
Здоровье
Пациентам больницы в Забайкалье приходится стирать грязные бинты
Пациенты больницы в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать использованные бинты из-за нехватки медикаментов у врачей.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
В Финляндии россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
ВСУ Украины нарушили бессрочное перемирие в Донбассе
О бессрочном перемирии представители Контактной группы договорились 17 июля в Минске, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:31
Общество
СМИ узнали об ужесточении процедуры получения охотничьего билета
Процедуру получения охотничьего билета, необходимого для владения оружием, могут ужесточить.
Обновлено в 02:29
Космос
Робота «Федора» научили разговаривать
Обновлено вчера в 21:05
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Обновлено вчера в 22:39
Кино
Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов
Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
Обновлено вчера в 06:06
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
Обновлено в 00:36
Авто
Составлен рейтинг лучших российских спорткаров
Лидером рейтинга стал совсем новый проект от российского энтузиаста – Flanker F. Самодельный автомобиль, созданный всего за 12 месяцев, скоро станет постоянным участником (а, возможно, и призером) соревнований по дрифту.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Объявлены первые результаты выборов в Верховную Раду
На Украине опубликованы первые официальные данные экзитполов на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 13:10
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено вчера в 08:06
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе
ВРИО губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Пираты напали на южнокорейское судно вблизи Сингапурского пролива
Пираты напали на южнокорейское грузовое судно вблизи Сингапурского пролива, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на власти Бусана.
Обновлено в 00:17
Футбол
Фалькао получил предложение от «Порту»
"Порту" сделал предложение нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, утверждает Soccer Link.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Партия «Слуга народа» побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте
Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте.
Обновлено в 02:30