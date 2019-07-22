Общество
Тайфун «Данас» обрушился на Приморский крайEastRussia вчера в 20:15
Тайфун «Данас» добрался до Приморского края в виде циклона. На территории юго-восточного побережья интенсивные дожди прогнозируются с утра 22 июля. Выпадет от 100 до 120 мм осадков за 12 часов.
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Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.
Обновлено в 04:34
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Общество
Жители острова Русский из-за тайфуна почти сутки оставались без света
Электроснабжение начали подавать в дома жителей острова Русского во Владивостоке, которые из-за аварии во время действия тайфуна "Данас" в воскресенье остались без света, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:18
Общество
Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем
Обновлено в 04:11
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено вчера в 18:52
Общество
Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
За прошедшие выходные (20−21 июля) в крае ликвидированы 40 лесных пожаров в четырёх районах на общей площади более 17 тыс. га, в том числе 25 очагов возгораний в зоне контроля.
Обновлено в 02:58
Транспорт
На станции «Окская» московского метро создадут иллюзию реки
Обновлено в 02:50
Здоровье
В Забайкалье начали проверку в больнице, где пациенты стирали бинты
Минздрав Забайкальского края проведет проверку по жалобе жителей поселка Вершино-Дарасунское, которые вынуждены были стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в учреждении, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:39
Общество
В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ
В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Общество
У временного мэра Челябинска появился новый заместитель
Обновлено в 00:11
Общество
В особняке Мельникова воссоздадут деревянный уличный фонарь
Отдельное внимание в проекте реставрации будет уделено деревянному уличному фонарю.
Обновлено в 03:41