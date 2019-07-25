Экономика

Таинственные покупатели резко повысили стоимость акций «Газпрома»БИЗНЕС Online 12:04

После открытия торгов капитализация снизилась на 2,8%, на затем начала резко расти. «Всего за три с половиной часа стоимость акций и без того самой дорогой компании России выросла с минимальных значений дня 206 рублей до 228,9 рубля за бумагу», — пишут «Ведомости».
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Таинственные покупатели резко повысили стоимость акций «Газпрома»

БИЗНЕС Online12:04

Капитализация «Газпрома» растет, несмотря на размещение квазиказначейских акций

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АКЦИИ ГАЗПРОМА ПОСЛЕ УТРЕННЕГО СНИЖЕНИЯ ПЕРЕШЛИ К РОСТУ, ПРИБАВЛЯЮТ 0,8%

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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:50, Вашингтон
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«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены

В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
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