Экономика
Таинственные покупатели резко повысили стоимость акций «Газпрома»БИЗНЕС Online 12:04
После открытия торгов капитализация снизилась на 2,8%, на затем начала резко расти. «Всего за три с половиной часа стоимость акций и без того самой дорогой компании России выросла с минимальных значений дня 206 рублей до 228,9 рубля за бумагу», — пишут «Ведомости».
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:50, Вашингтон
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