Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.

с чего всё началось

Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.

Космос «Роскосмос» разработал способ маскировки спутников Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.

Происшествия ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Политика Немецко-американские отношения оказались «на дне», пишет Der Spiegel Отношения между Германией и США "оказались на дне" из-за разногласий по политическим и экономическим вопросам, постоянных споров и угроз со стороны Вашингтона, говорится в редакционном материале Der Spiegel.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Происшествия Лечившие пострадавших после ЧП в Северодвинске прошли обследование Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) обследовали 91 сотрудника областной больницы после ЧП в Северодвинске.

Здоровье В Красноярском крае продолжается снижение активности клещей «Несмотря на низкую активность клещей, не исключаются случаи присасывания при сборе грибов, дикорастущих ягод», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Политика Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Происшествия СК опубликовал видео с места массового убийства в Ульяновской области Следственный комитет опубликовал видео из дома в Ульяновской области, где произошло убийство семьи из пяти человек.

Политика Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.

Политика В Госдуме обсудят иностранное вмешательство в российские дела 19 августа в Государственной думе РФ обсудят возможную реакцию на случаи вмешательства извне во внутренние дела России.

Здоровье Медики рассказали, кому противопоказан чеснок Всем известна польза и антибактериальные свойства чеснока, но врачи предупреждают, что некоторым людям он противопоказан, сообщает «Вечерняя Москва».

Политика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.

Футбол «Атлетико» обыграл «Хетафе» благодаря голу Мораты В матче первого тура чемпионата Испании «Атлетико» дома победил «Хетафе» — 1:0. Команды заканчивали встречу в формате «10 на 10».

Единоборства Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.

Армия и оружие Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе.

Армия и оружие Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства участия военных из России в битвах под Иловайском в августе 2014 года на Украине.

Энергетика Определены регионы России с самым доступным бензином В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Происшествия В Самарской области разбился Як-55, погиб пилот Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, в Ставропольском районе в районе села Подстепки совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55.