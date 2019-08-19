Экономика

Таджикистан бежит впереди переводаКоммерсантъ вчера в 18:14

Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
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с чего всё началось

Плюс утилизация всей страны

Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.
Коммерсантъвчера в 12:24

Подробнее о событии

СМИ узнали о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

РБКвчера в 22:30

Минприроды решило резко увеличить доходы от экосбора

Телеканал 360°вчера в 22:11

Минприроды предложило перерабатывать 100% товаров и упаковки

News.ruвчера в 16:22

«Ъ»: Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:33

Таджикистан бежит впереди перевода

Коммерсантъвчера в 18:14

СМИ: в России задумали ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Московский Комсомолецвчера в 15:45

«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Интерфаксвчера в 14:46
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Космос

«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено 17 августа в 03:59
Происшествия

ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области

По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Наука

Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу

Обновлено 17 августа в 13:42
Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

Обновлено вчера в 15:35
Политика

Немецко-американские отношения оказались «на дне», пишет Der Spiegel

Отношения между Германией и США "оказались на дне" из-за разногласий по политическим и экономическим вопросам, постоянных споров и угроз со стороны Вашингтона, говорится в редакционном материале Der Spiegel.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов

Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Происшествия

Лечившие пострадавших после ЧП в Северодвинске прошли обследование

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) обследовали 91 сотрудника областной больницы после ЧП в Северодвинске.
Обновлено 17 августа в 08:20
Здоровье

В Красноярском крае продолжается снижение активности клещей

«Несмотря на низкую активность клещей, не исключаются случаи присасывания при сборе грибов, дикорастущих ягод», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено вчера в 12:55
Теннис

Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в США

Обновлено вчера в 18:56
Происшествия

СК опубликовал видео с места массового убийства в Ульяновской области

Следственный комитет опубликовал видео из дома в Ульяновской области, где произошло убийство семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

В Госдуме обсудят иностранное вмешательство в российские дела

19 августа в Государственной думе РФ обсудят возможную реакцию на случаи вмешательства извне во внутренние дела России.
Обновлено вчера в 18:12
Здоровье

Медики рассказали, кому противопоказан чеснок

Всем известна польза и антибактериальные свойства чеснока, но врачи предупреждают, что некоторым людям он противопоказан, сообщает «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе

Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол

«Атлетико» обыграл «Хетафе» благодаря голу Мораты

В матче первого тура чемпионата Испании «Атлетико» дома победил «Хетафе» — 1:0. Команды заканчивали встречу в формате «10 на 10».
Обновлено вчера в 17:53
Единоборства

Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне

Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

Российские военные выполнят наблюдательный полет над Великобританией

Обновлено вчера в 22:52
Политика

Германия планирует депортировать беженцев за отпуск на родине

Обновлено вчера в 08:42
Транспорт

Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Обновлено 16 августа в 16:57
Армия и оружие

Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии

Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства участия военных из России в битвах под Иловайском в августе 2014 года на Украине.
Обновлено вчера в 20:12
Энергетика

Определены регионы России с самым доступным бензином

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

В Самарской области разбился Як-55, погиб пилот

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, в Ставропольском районе в районе села Подстепки совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
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