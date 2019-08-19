Экономика
Таджикистан бежит впереди переводаКоммерсантъ вчера в 18:14
Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
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с чего всё началось
Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.Коммерсантъвчера в 12:24
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Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено 17 августа в 03:59
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Обновлено 17 августа в 13:42
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Немецко-американские отношения оказались «на дне», пишет Der Spiegel
Отношения между Германией и США "оказались на дне" из-за разногласий по политическим и экономическим вопросам, постоянных споров и угроз со стороны Вашингтона, говорится в редакционном материале Der Spiegel.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Происшествия
Лечившие пострадавших после ЧП в Северодвинске прошли обследование
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) обследовали 91 сотрудника областной больницы после ЧП в Северодвинске.
Обновлено 17 августа в 08:20
Здоровье
В Красноярском крае продолжается снижение активности клещей
«Несмотря на низкую активность клещей, не исключаются случаи присасывания при сборе грибов, дикорастущих ягод», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено вчера в 12:55
Теннис
Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в США
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
СК опубликовал видео с места массового убийства в Ульяновской области
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Ульяновской области, где произошло убийство семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
В Госдуме обсудят иностранное вмешательство в российские дела
19 августа в Государственной думе РФ обсудят возможную реакцию на случаи вмешательства извне во внутренние дела России.
Обновлено вчера в 18:12
Здоровье
Медики рассказали, кому противопоказан чеснок
Всем известна польза и антибактериальные свойства чеснока, но врачи предупреждают, что некоторым людям он противопоказан, сообщает «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
«Атлетико» обыграл «Хетафе» благодаря голу Мораты
В матче первого тура чемпионата Испании «Атлетико» дома победил «Хетафе» — 1:0. Команды заканчивали встречу в формате «10 на 10».
Обновлено вчера в 17:53
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Великобританией
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Германия планирует депортировать беженцев за отпуск на родине
Обновлено вчера в 08:42
Транспорт
Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Обновлено 16 августа в 16:57
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства участия военных из России в битвах под Иловайском в августе 2014 года на Украине.
Обновлено вчера в 20:12
Энергетика
Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В Самарской области разбился Як-55, погиб пилот
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, в Ставропольском районе в районе села Подстепки совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40