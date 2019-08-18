Экономика
Таджикистан бежит впереди переводаКоммерсантъ 18:14
Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
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с чего всё началось
Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.Коммерсантъ12:24
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Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Обновлено в 04:51
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
Происшествия
ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео
Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Китай обогнал США по бронетанковым бригадам
В настоящее время, по данным британского IISS, наша армия, вероятно, оснащена 5800 основными боевыми танками, но только 60% из них – новые Тип 96 и 99, а остальные – это более 2000 различных версий Типа 59.
Обновлено в 22:23
Армия и оружие
Шойгу объяснил цель полетов стратегических Ту-160 к границам США
Ранее на этой неделе, 14 августа, Минобороны перебросило два бомбардировщика на аэродром в Анадырь на Чукотку в рамках учений, спустя два дня они вернулись на место своего базирования — в Саратовскую область.
Обновлено в 13:22
Авто
Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего
Обновлено в 04:45
Политика
Немецкие СМИ заявили, что отношения США и Германии находятся «на дне»
Отношения США и Германии находятся "на дне" из-за разногласий по ряду вопросов между сторонами.
Обновлено в 21:55
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Политика
Торгпред РФ рассказал о готовности к торговому соглашению с Британией
Москва заинтересована в заключении торгового соглашения с Лондоном и готова начать переговоры в любой момент, заявил «Известиям» торгпред РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
Обновлено в 19:36
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено 16 августа в 22:45
Гаджеты
В новых Apple Watch 5 будет корпус из керамики и титана
Журналистами озвучена новая информация относительно часов Apple Watch Series 5. Во всемирной паутине появилась информация, которая касается материалов используемых для изготовления корпуса данного устройства.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Новосибирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Восемь человек пострадали, один погиб в ДТП с микроавтобусом в Карасукском районе Новосибирской области, сообщили РИА Новости в управлении ГО и ЧС района.
Обновлено в 22:30
Политика
Глава Генштаба Британии отметил недооцененность «российской угрозы»
Соединенное Королевство недооценило скорость и материализацию российской угрозы. Об этом заявил начальник генштаба страны Ник Картер.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Таксист из Майкопа спас 12-летнюю девочку от насильника
На следующий день на Владимира вышли родители школьницы, благодарили его, хотели дать вознаграждение, но мужчина отказался.
Обновлено в 18:00
Общество
Уровень Амура у Хабаровска приближается к опасной отметке
«Рост уровня продолжается, в ближайшие сутки река достигнет отметки в 600 сантиметров, что является отметкой "опасного явления" для города», - цитирует РИА Новости метеорологов.
Обновлено в 21:43
Футбол
Рубин — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 08:53
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки отпечатком пальца
Сбербанк планирует ввести в магазинах систему оплаты товаров с помощью биометрического образца.
Обновлено 16 августа в 08:35
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Политика
Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским
Обновлено в 13:19
Общество
Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу
Ливень затопил улицы в центре Сочи. Как ожидается, дожди продлятся еще несколько дней.
Обновлено вчера в 05:59
Кино
Обзор американского бокс-офиса за 16-18 августа
Лидером прокатного уикенда в США стала комедия "Хорошие мальчики" о трех шестиклассниках, которые решают попасть на взрослую вечеринку, от режиссера Джина Ступницки, который работал над сериалом "Офис" и сценарием для фильма "Очень плохая училка".
Обновлено в 15:17
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Собчак заявила, что жить по чужим правилам не будет
Светской львице прискучила будничная жизнь. Она призналась, что ее бунтарский дух силен и ей невмоготу быть как все.
Обновлено в 10:17
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Врачи заключили, что мужчине осталось жить примерно три недели. Уокер скончался спустя 16 дней после того, как узнал о смертельном диагнозе.
Обновлено в 22:36
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Коминтерново со стороны ВСУ
Село Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 17:31
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00