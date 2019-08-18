Экономика
Таджикистан бежит впереди переводаКоммерсантъ 18:14
Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
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с чего всё началось
Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.Коммерсантъ12:24
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Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено в 21:12
Энергетика
Определены регионы России с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа
Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются 22 и 23 августа в Приморье, где продолжается паводок из-за затяжных дождей.
Обновлено в 21:46
Происшествия
Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением
У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено вчера в 05:36
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено в 13:08
Футбол
Балотелли стал игроком «Брешии»
Обновлено в 14:05
Авто
Легендарный автомобиль «Волга» может вернуться на конвейер
Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.
Обновлено в 05:46
Политика
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено в 20:12
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено в 17:00
Политика
Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок
На Белоярской атомной электростанции сегодня в 9:15 отключили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматической защиты.
Обновлено в 07:06
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле
Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено 16 августа в 22:29
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Политика
AP: Вашингтон ведет переговоры о гарантиях для соратников Мадуро в случае его свержения
Соединенные Штаты ведут секретные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо по поводу гарантий для людей из окружения президента страны Николаса Мадуро на случай, если его соратники согласятся следовать плану по отстранению его от власти.
Обновлено в 20:52
Политика
Немецкие СМИ заявили, что отношения США и Германии находятся «на дне»
Отношения США и Германии находятся "на дне" из-за разногласий по ряду вопросов между сторонами.
Обновлено в 21:55
Космос
«КосмоКурс» собирается использовать 3D-печать при создании двигателей
Обновлено вчера в 05:23
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено вчера в 06:15
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Культура
Скончался известный американский комик Кип Аддотта
Печальные новости сообщили родственники артиста. В США на 75-ом году жизни скончался американский комик Кип Аддотта.
Обновлено в 15:48
Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати
Обновлено в 18:16
Общество
Уровень Амура у Хабаровска приближается к опасной отметке
«Рост уровня продолжается, в ближайшие сутки река достигнет отметки в 600 сантиметров, что является отметкой "опасного явления" для города», - цитирует РИА Новости метеорологов.
Обновлено в 21:43