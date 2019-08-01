Экономика

Таджикистан бежит впереди переводаКоммерсантъ вчера в 18:14

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В рамках рабочего взаимодействия с платежными системами НБТ выступил с инициативой, которая, по сути, означает введение запрета на прямой доступ платежных систем на финансовый рынок Таджикистана, говорится в письме НПА.
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Национальный банк Таджикистана планирует ввести предоплату для платежных систем России

ГЛАС.RU01:20

Таджикистан бежит впереди перевода

Коммерсантъвчера в 18:14
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