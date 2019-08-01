Экономика
Таджикистан бежит впереди переводаКоммерсантъ вчера в 18:14
В рамках рабочего взаимодействия с платежными системами НБТ выступил с инициативой, которая, по сути, означает введение запрета на прямой доступ платежных систем на финансовый рынок Таджикистана, говорится в письме НПА.
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Музыка
Скончался народный артист Аскер Махмудов
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В ДТП под Самарой погибли три человека
Отмечается, что в результате столкновения погибли три человека. Еще четверо пострадали, в том числе один ребенок.
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева рассказала, как провела отпуск
Обновлено вчера в 18:22
Здоровье
В России увеличилось число больных гастритом
В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено вчера в 23:02
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Медведев выиграл пятый титул в карьере и впервые стал чемпионом соревнований серии "Мастерс", престижность которой уступает только турнирам Большого шлема и Итоговому турниру ATP.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой
По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.
Обновлено вчера в 03:02
Шоу-бизнес
Опубликованы редкие снимки молодой Пугачевой
В соцсетях появились фотографии народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которые были сделаны для модного журнала Vogue в 1999 году, когда певице было 50 лет.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
Энергетика
Американские санкции помогли России заработать миллиард
Американские санкции, которые были установлены лидером США Дональдом Трампом в отношении нефти из Ирана и Венесуэлы, стали причиной повышенного спроса на российское топливо.
Обновлено 16 августа в 06:46
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре в Иркутской области
При пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области погибли четыре человека.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Наука
Ученые нашли способ борьбы с раком легких
Обновлено 16 августа в 10:56
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Религия
Яблочный спас. Что делать с освященными фруктами
В понедельник православные верующие отмечают Преображение Господне, или Яблочный спас — один из 12 главных христианских праздников.
Обновлено в 01:00
Авто
В России разрешили использовать номера нового образца
Обновлено вчера в 23:43
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Мясо занимает треть расходов россиян на еду
Обновлено вчера в 23:20
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Энергетика
Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели
После заседания госкомиссии по Арктике 25 июля, отвечая на вопрос РБК, Трутнев заявил, что в Арктике недостаточно конкуренции: "Когда нет конкуренции и возможности сравнивать, невозможно в рамках абстрактной экономической модели посчитать расходы компаний и экономику крупного проекта".
Обновлено в 00:00