Футбол

Тадич продлил контракт с «Аяксом»Спорт-Экспресс 11:54

Полузащитник Душан Тадич продлил на один год контракт с "Аяксом", сообщает официальный Twitter амстердамского клуба. Новое соглашение 30-летнего серба с командой рассчитано до 30 июня 2023 года. По окончании контракта футболист войдет в тренерский штаб команды.
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