Футбол

Тадич продлил контракт с «Аяксом»Евро-футбол.ру 12:15

Нападающий "Аякса" Душан Тадич продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт амстердамского клуба, новое соглашение рассчитано до 2023 года. Отмечается, что после 2023 года Тадич останется в "Аяксе" и сосредоточится на тренерской работе.
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«Аякс» объявил о продлении контракта с Тадичем

Матч ТВ12:29

Тадич будет играть за «Аякс» до 2023 года, а затем останется в клубе тренером

Sport24.ru11:56

Тадич продлил контракт с «Аяксом». Он войдёт в тренерский штаб клуба

Чемпионат14:34

Тадич подписал семилетний контракт с «Аяксом»

Советский спорт12:40

Тадич продлил контракт с «Аяксом». Он набрал 63 очка по системе «гол+пас» в 56 матчах сезона

Sports.ru12:15

Футболист Тадич продлил контракт с «Аяксом» на год

РИА Новости11:54

Тадич продлил контракт с «Аяксом»

Спорт-Экспресс11:54
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Политика

Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
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Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
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Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
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Политика

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Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
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Фелиш: «Хочу стать звездой в „Атлетико“»

Обновлено вчера в 06:11
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Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
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Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
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Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 05:47
Футбол

Неймар не прибыл вовремя в расположение ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар не прибыл в назначенное время в расположение футбольного клуба ПСЖ для подготовки к сезону.
Обновлено в 13:51
Хоккей

Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа

«Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
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Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Политика

Вован и Лексус дважды разыграли премьера Северной Македонии

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Северной Македонии.
Обновлено в 11:09
Экономика

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Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Первый африканский претендент в астронавты погиб в ДТП в ЮАР

Обновлено в 05:33
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено в 14:43
Политика

Трамп отказался иметь дело с британским послом

Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Политика

В Госдуме нашли альтернативу Грузии для российских туристов

Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
Обновлено в 15:53
Спорт

Россия занимает пятое место в медальном зачете Универсиады

Сборная России занимает пятое место в общекомандном медальном зачете Универсиады в Неаполе.
Обновлено в 16:08
Общество

На слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦ

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Политика

Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ

Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Политика

Россия не признает декларацию ПА ОБСЕ обязующим документом

Власти Российской Федерации не будут считать декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ документом, положения которого обязательны к выполнению, заявил член российской делегации депутат Госдумы Николай Рыжак 8 июля на пленуме.
Обновлено в 08:59
Футбол

Паоло Мальдини: «„Милан“ не намерен продавать Доннарумму»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что клуб не намерен продавать вратаря Джанлуиджи Доннарумму.
Обновлено в 16:25
Политика

Генпрокурор Украины предупредил телеканал NewsOne об аресте активов

В один из киевских судов вот-вот уйдёт представление об аресте активов телеканала NewsOne, а его собственник и ведущий, анонсировавший телемост с телеканалом "Россия 1", вызваны на допрос.
Обновлено в 07:49
Политика

Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
Обновлено в 12:26
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
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Общество

В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков

Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала.
Обновлено в 07:10
Экономика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:05
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Душан Тадич
Сербский футболист
Сербский футболист, полузащитник клуба «Аякс» и сборной Сербии.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 54 тысяч болельщиков.
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