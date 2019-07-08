Футбол
Тадич продлил контракт с «Аяксом»Евро-футбол.ру 12:15
Нападающий "Аякса" Душан Тадич продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт амстердамского клуба, новое соглашение рассчитано до 2023 года. Отмечается, что после 2023 года Тадич останется в "Аяксе" и сосредоточится на тренерской работе.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
Футбол
Экс-защитник «Спартака» Сухи перешёл в «Аугсбург»
Обновлено в 11:46
Общество
Два ноль четыре
За последнее время благодаря межправительственному соглашению количество китайских фур возросло, но в базе данных Платона их нет и не будет: читать иероглифы на китайских номерах электронные системы попросту не умеют.
Обновлено в 17:43
Политика
Политизированность ПАСЕ не преодолена, заявил Володин
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе летней сессии приняла резолюцию о гарантиях прав национальных делегаций, однако политизированность ассамблеи до конца не преодолена, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 17:29
Политика
Советник министра обороны назвал Латынину существом женского рода
Советник министра обороны РФ Александр Ильницкий прокомментировал заявление журналистки Юлии Латыниной.
Обновлено в 10:43
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Политика
Госдума требует запретить поставки вина и воды из Грузии
Спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин уведомил о том, что Госдума девятого июля потребует от правительства Российской Федерации запретить снабжение России водой и вином из Грузии, в том числе запрету будут подлежать денежные переводы из России в Грузию.
Обновлено в 11:46
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Обновлено в 13:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено в 12:22
Происшествия
Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти
Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».
Обновлено в 18:04
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Наука
Тюменские ученые раскрыли секрет моржевания
Ученые Тюменского государственного университета выяснили, зачем люди закаляются и как это влияет на их психику.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Общество
Белоруссия нашла недолив подсолнечного масла в импорте из России
Белоруссия обнаружила в импортируемом из России подсолнечном масле недолив в 80% проверенных партий, об этом сообщила пресс-служба Госстандарта страны.
Обновлено в 12:25
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика
Hufvudstadsbladet (Финляндия): 60 тысяч новых рабочих мест? Легко (Hufvudstadsbladet)
Правительство объявило, что для того, чтобы его программа сработала, нужно 60 тысяч новых рабочих мест.
Обновлено в 17:24
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Футбол
Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансфер
Нападающий "ПСЖ" Неймар на текущей неделе планирует отправиться в Барселону, сообщает программа La Porteria.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Ольга Орлова почтила память умершей Жанны Фриске в день ее рождения
Рядом с Фриске до самой смерти находились родители Владимир Борисович и Ольга Владимировна, сестра Наталья, а также ее близкая подруга и коллега Ольга Орлова.
Обновлено в 05:20
Транспорт
В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.
Обновлено в 17:47
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Здоровье
В девяти озерах Нижнего Новгорода купаться не рекомендуется
Отклонения от норм обнаружены в Автозоводском районе в озерах Парка культуры и отдыха первой очереди на улице Смирнова и второй очереди на проспекте Молодежном.
Обновлено в 05:58
Политика
В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие
В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Общество
Глава патриаршей комиссии объяснил слова о слабости женского ума
В интервью радио «Радонеж» Смирнов заявил о «слабости ума» женщин по сравнению с мужчинами.
Обновлено в 14:39