Футбол

Тадич продлил контракт с «Аяксом»Евро-футбол.ру вчера в 12:15

Нападающий "Аякса" Душан Тадич продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт амстердамского клуба, новое соглашение рассчитано до 2023 года. Отмечается, что после 2023 года Тадич останется в "Аяксе" и сосредоточится на тренерской работе.
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