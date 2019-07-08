Футбол
Тадич продлил контракт с «Аяксом»Евро-футбол.ру вчера в 12:15
Нападающий "Аякса" Душан Тадич продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт амстердамского клуба, новое соглашение рассчитано до 2023 года. Отмечается, что после 2023 года Тадич останется в "Аяксе" и сосредоточится на тренерской работе.
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Тадич будет играть за «Аякс» до 2023 года, а затем останется в клубе тренером
Sport24.ruвчера в 11:56
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