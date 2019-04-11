Политика
Тачи призвал Сербию признать КосовоРИА Новости вчера в 18:30
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
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Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета.
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Футбол
Уборщица выбросила в урну Кубок ЛЧ после победы «Милана» в 1994 году
Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани вспомнил курьёзный случай после победы в Лиге чемпионов в 1994 году.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Наука
Ученые рассказали о сроках наступления глобальной катастрофы
Ученые лаборатории NASA в Пасадене (США) разработали самую точную на данный момент численную модель повышения уровня мирового океана в ходе таяния ледников из-за глобального потепления, пишет The Technology.
Обновлено вчера в 22:45
Музыка
Учителя наказали в Краснодаре за исполнение детьми песни Круга
Обновлено вчера в 13:30
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 01:22
Происшествия
В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
В России прекращены продажи Audi TT и Audi R8
Немецкий автопроизводитель прекратил продажи в России споркупе Audi TT и Audi R8 — поставки этих моделей в нашу страну прекращены окончательно и возобновлять их не планируется.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
На свадьбу во Львове гости пришли в нацистской форме
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Трамп решил ужесточить систему предоставления убежища мигрантам
Американский лидер Дональд Трамп планирует ужесточить систему предоставления убежища мигрантам.
Обновлено в 00:27
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Баскетбол
«Филадельфия» сравняла счет в серии с «Торонто»
«Филадельфия Сиксерс» на выезде взял верх над «Торонто Рэпторс» во втором матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации - 94:89.
Обновлено вчера в 23:10
Авто
Opel начал поиск дилеров в России
Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко
Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети»
Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины
Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»
«Даллас Старз» в домашней игре второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение против «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Прокуратура Нью-Йорка выступила против повторного суда над экс-наркобароном Коротышкой
Бывший главарь мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу коротышка добивается повторного судебного разбирательства, американская же прокуратура выступает против.
Обновлено вчера в 23:43
Музыка
Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу
Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.
Обновлено вчера в 22:30
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
Обновлено вчера в 03:15
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по сборам
Последняя часть франшизы "Мстители: Финал" побила рекорд по кассовым сборам за первый день проката в мировых кинотеатрах, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на CNBC.
Обновлено 28 апреля в 12:22
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено вчера в 07:13
Футбол
Агент: Бэйл предан «Реалу» на 100%
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, сообщил, что мысли его клиента связаны только с мадридским клубом.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Омске
Пожар в многоквартирном доме в Омске стал причиной гибели двух человек, сообщила во вторник ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн
Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.
Обновлено вчера в 20:11
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено вчера в 15:33