Политика

Тачи призвал Сербию признать КосовоРИА Новости вчера в 18:30

Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
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Хашим Тачи
Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета.
— Хашим Тачи, политикРоссийская газета вчера в 22:18

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Тачи потребовал от Белграда признать Косово

Газета.Ruвчера в 21:41

«Президент» Тачи призвал Сербию признать Косово

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Аргументы и Фактывчера в 19:57

Саммит стран Западных Балкан: Сербия услышала в свой адрес массу обвинений

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Тачи призвал Сербию признать Косово

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Лидер Косова разочарован берлинским саммитом

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Косово перешло в наступление на Сербию

Взгляд.рувчера в 12:30
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Общество

На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов

Обновлено вчера в 08:50
Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Кино

В США умер режиссер Джон Синглтон

Обновлено вчера в 19:32
Экономика

Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов

UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Общество

Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика

Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Энергетика

Нефть дешевеет на опасениях роста добычи ОПЕК

Цены на нефть снижаются утром 30 апреля на фоне опасений роста добычи странами ОПЕК, чтобы компенсировать уход с рынка сырья из Ирана.
Обновлено в 01:48
Экономика

«Русал» снизил выпуск алюминия на 0,3% в первом квартале 2019 года

Компания «Русал» в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. т алюминия, что на 1,6% меньше, чем в четвертом квартале 2018-го.
Обновлено в 01:19
Кино

Мировой рекорд по кассовым сборам установил фильм «Мстители: Финал»

Голливудский блокбастер «Мстители: Финал» установил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 00:20
Политика

Украинцам могут дать российское гражданство

Жителям Донбасса упростили процедуру получения российского гражданства 24 апреля — решение приняли после выборов президента на Украине.
Обновлено 27 апреля в 05:16
Политика

Советник Зеленского заявил о нехватке денег на армию

Военный советник избранного президента Украины Иван Апаршин рассказал о нехватке денег на содержание армии.
Обновлено в 01:10
Общество

Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»

Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Происшествия

В садовом товариществе под Южно-Сахалинском горят порядка 20 построек

Около 20 построек горят на территории садового некоммерческого товарищества "Геолог" близ Южно-Сахалинска, есть угроза распространения пламени на рядом стоящие строения.
Обновлено в 01:35
Политика

Власти Венесуэлы хотят вдвое повысить минимальную зарплату

Власти Венесуэлы решили увеличить минимальную зарплату с 18 тыс. до 40 тыс. боливаров, сообщает El Nacional.
Обновлено в 01:36
Политика

Зеленский отказался общаться с российскими журналистами в Турции

Избранный президент Украины Владимир Зеленский отказался общаться с российскими журналистами в Турции, где он отдыхал после окончания выборной кампании.
Обновлено вчера в 08:53
Недвижимость

ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено вчера в 04:06
Общество

В Китае за торговлю наркотиками казнят гражданина Канады

Народный суд средней ступени города Цзяньмэнь на юге Китая приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады за торговлю наркотиками.
Обновлено в 01:06
Транспорт

Более полумиллиона человек пользуются МЦК в будний день

Свыше 500 тысяч человек пользуются МЦК в будний день, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Обновлено в 02:03
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Культура

Стас Садальский уверен: результаты конкурса «Голос. Дети» накручены

Обновлено вчера в 01:10
Авто

Названы причины ажиотажного спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Марка Datsun, принадлежащая концерну Nissan, вывела на рынок "внедорожный" компактвэн Datsun Cross весной 2018 года.
Обновлено в 00:13
Здоровье

Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит

Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие

Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания

Обновлено вчера в 19:35
Политика

Трамп намерен ужесточить систему предоставления убежища мигрантам

"Президент Трамп подписал президентский меморандум, чтобы обеспечить доступ к убежищу законным лицам, которые ищут убежища, при этом более эффективно отслеживать и высылать нелегальных мигрантов, которые не удовлетворяют критериям и не соответствуют требованиям", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено вчера в 13:32
Общество

Граждане Китая массово вывозят из России собак и кошек

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в апреле китайцы вывезли из страны через пункт пропуска «Нижнеленинское» 80 питомцев.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
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