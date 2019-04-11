Политика
Тачи призвал Сербию признать КосовоРИА Новости вчера в 18:30
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
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Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета.
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Общество
На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов
Обновлено вчера в 08:50
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Кино
В США умер режиссер Джон Синглтон
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Энергетика
Нефть дешевеет на опасениях роста добычи ОПЕК
Цены на нефть снижаются утром 30 апреля на фоне опасений роста добычи странами ОПЕК, чтобы компенсировать уход с рынка сырья из Ирана.
Обновлено в 01:48
Экономика
«Русал» снизил выпуск алюминия на 0,3% в первом квартале 2019 года
Компания «Русал» в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. т алюминия, что на 1,6% меньше, чем в четвертом квартале 2018-го.
Обновлено в 01:19
Кино
Мировой рекорд по кассовым сборам установил фильм «Мстители: Финал»
Голливудский блокбастер «Мстители: Финал» установил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 00:20
Политика
Украинцам могут дать российское гражданство
Жителям Донбасса упростили процедуру получения российского гражданства 24 апреля — решение приняли после выборов президента на Украине.
Обновлено 27 апреля в 05:16
Политика
Советник Зеленского заявил о нехватке денег на армию
Военный советник избранного президента Украины Иван Апаршин рассказал о нехватке денег на содержание армии.
Обновлено в 01:10
Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Происшествия
В садовом товариществе под Южно-Сахалинском горят порядка 20 построек
Около 20 построек горят на территории садового некоммерческого товарищества "Геолог" близ Южно-Сахалинска, есть угроза распространения пламени на рядом стоящие строения.
Обновлено в 01:35
Политика
Власти Венесуэлы хотят вдвое повысить минимальную зарплату
Власти Венесуэлы решили увеличить минимальную зарплату с 18 тыс. до 40 тыс. боливаров, сообщает El Nacional.
Обновлено в 01:36
Политика
Зеленский отказался общаться с российскими журналистами в Турции
Избранный президент Украины Владимир Зеленский отказался общаться с российскими журналистами в Турции, где он отдыхал после окончания выборной кампании.
Обновлено вчера в 08:53
Недвижимость
ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми
Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено вчера в 04:06
Общество
В Китае за торговлю наркотиками казнят гражданина Канады
Народный суд средней ступени города Цзяньмэнь на юге Китая приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады за торговлю наркотиками.
Обновлено в 01:06
Транспорт
Более полумиллиона человек пользуются МЦК в будний день
Свыше 500 тысяч человек пользуются МЦК в будний день, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Обновлено в 02:03
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Культура
Стас Садальский уверен: результаты конкурса «Голос. Дети» накручены
Обновлено вчера в 01:10
Авто
Названы причины ажиотажного спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Марка Datsun, принадлежащая концерну Nissan, вывела на рынок "внедорожный" компактвэн Datsun Cross весной 2018 года.
Обновлено в 00:13
Здоровье
Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Трамп намерен ужесточить систему предоставления убежища мигрантам
"Президент Трамп подписал президентский меморандум, чтобы обеспечить доступ к убежищу законным лицам, которые ищут убежища, при этом более эффективно отслеживать и высылать нелегальных мигрантов, которые не удовлетворяют критериям и не соответствуют требованиям", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт
Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Граждане Китая массово вывозят из России собак и кошек
Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в апреле китайцы вывезли из страны через пункт пропуска «Нижнеленинское» 80 питомцев.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55