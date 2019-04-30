Политика
Тачи призвал Сербию признать КосовоРИА Новости вчера в 18:30
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
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Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета.
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Энергетика
«Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»
По данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим», на полное восстановление работы нефтепровода «Дружба» уйдет несколько месяцев непрерывной, тяжелой работы.
Обновлено в 02:47
Экономика
Utair может прекратить работу из-за долгов
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Обновлено вчера в 17:41
Общество
МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта
МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Культура
Нагиев может уйти из «Голоса» после скандала с дочкой Алсу
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Император Японии сегодня отречется от престола
Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Трамп хочет ужесточить систему предоставления убежища мигрантам
Американский президент Дональд Трамп хочет ввести плату за предоставление гуманитарного убежища в США.
Обновлено в 02:29
Происшествия
СКР предъявил обвинение фигурантам дела о торговле дипломами
В Краснодаре директору филиала Адыгейского государственного университета и трем секретарям приемной комиссии предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщило Следственное управление СКР по краю.
Обновлено в 03:13
Музыка
Краснодарские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Обновлено вчера в 10:12
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей
В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров
21 и 22 апреля в трёх городах Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Погибли порядка 260 человек, сотни ранены.
Обновлено в 01:54
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которую осудили за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», рассказала на пресс-конференции о самых страшных моментах жизни в заключении.
Обновлено в 00:16
Транспорт
В ГИБДД решают ставить на учет «проблемных» водителей
В России будет создана специальная база данных со злостными нарушителями ПДД, а также водителями, которые лишены прав.
Обновлено в 03:24
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Семеро участников ИГИЛ задержаны в Подмосковье
Семеро участников террористической организации «Исламское государство» ( запрещена в России) были задержаны под Москвой.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи «квадратов»
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров, открытым пламенем, есть угроза распространения, сообщили в ГУ МЧС.
Обновлено в 02:56
Культура
Стас Садальский уверен: результаты конкурса «Голос. Дети» накручены
Обновлено вчера в 01:10
Происшествия
В Крайстчерче задержан мужчина после сообщения о бомбе
Полиция новозеландского Крайстчерча задержала 33-летнего мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города.
Обновлено в 02:06