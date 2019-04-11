Политика
Тачи призвал Сербию признать КосовоRT на русском 18:58
«Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», — написал он в Facebook. Вместе с этим Тачи добавил, что Косово «готово к всеобъемлющему соглашению о межгосударственных отношениях с Сербией».
Читать в источнике
Оценить10
Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета.
— Хашим Тачи, политикREGNUM 21:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Общество
Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах
Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:48
Авто
Citroen отзывает в России кроссоверы Citroen C3 Aircross
Citroen отзывает в России кроссоверы Citroen C3 Aircross, реализованные в период с февраля прошлого года по март этого года.
Обновлено в 14:21
Космос
Большой «зонт» спасет Землю от глобального потепления
Научные сотрудники ракетно-космической корпорации предлагают защитить Землю от глобального потепления с помощью большого «зонта».
Обновлено в 21:39
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Наука
Пищевая добавка из выпечки может увеличить риск диабета
Пропионатами называют соли или эфиры пропионовой кислоты, их добавляют в выпечку, в том числе и в хлеб, в сыры, в ароматизатор и вообще в те продукты, которые нужно сохранить без плесени.
Обновлено 27 апреля в 01:21
Технологии
Tele2 запустил технологию eSim в России
Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.
Обновлено в 04:00
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя про Колыму
Обновлено в 06:26
Футбол
Спаллетти продолжит тренировать «Интер» в следующем сезоне
Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что главный тренер команды Лучано Спаллетти сохранит пост в следующем сезоне.
Обновлено в 16:38
Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила певца за измену
Бывшая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — поблагодарила артиста за измену.
Обновлено в 18:34
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Общество
Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую
Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено в 08:00
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В московском кафе произошла перестрелка
Конфликт между посетителями кафе произошел на востоке Москвы: один человек ранен, предположительно, из травматического оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Экономика
Спекуляция недвижимостью, «мертвые души» и премии: в Минимуществе Хакасии прошли проверки
Результаты проверок в подчиненном министерству Управлению технической инвентаризации, которое подпало под проверку одним из первых, впечатляют.
Обновлено в 21:18
Футбол
«Порту» победил «Челси» и выиграл Юношескую Лигу УЕФА
"Порту" стал победителем Юношеской Лиги УЕФА. В финальном матче португальцы обыграли "Челси" со счетом 3:1.
Обновлено в 14:00
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено в 04:47
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено в 01:22
Экономика
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Наука
Ученые нашли гены внешней привлекательности
Как предполагают ученые, внешняя привлекательность наследуется, поэтому генетические вариации отчасти могут объяснить ее изменчивость (1, 2). Тем не менее, до сих пор неизвестны гены или генетические варианты, связанные с красотой.
Обновлено 22 апреля в 20:01