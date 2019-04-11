Политика
Тачи призвал Сербию признать КосовоРИА Новости 18:30
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
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Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета.
— Хашим Тачи, политикРоссийская газета 22:18
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Экономика
UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов
В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.
Обновлено в 21:06
Технологии
Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
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Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
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Армия и оружие
Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию
Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолией Гриценко – после 1-го тура выборов.
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Общество
Как отличник из Бельгии стал середнячком в Екатеринбурге: мама школьников — о разнице в обучении
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Транспорт
Оплата проезда в маршрутках Магадана по разной цене незаконна, считает Роспотребнадзор
Как сообщили сотрудники регионального Роспотребнадзора разница в цене при оплате картой и наличными, которую планируют ввести с 1 мая, противоречит закону о защите прав потребителей.
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Общество
В Приморье потушили шесть лесных пожаров
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Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
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Происшествия
В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
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Кино
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Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
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Шоу-бизнес
Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.
Обновлено в 20:11
Гаджеты
Samsung выпустила вертикальный телевизор
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Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено в 18:27
Энергетика
Правительство Чехии выделило холдингу Unipetrol нефть из госрезервов
Чешское правительство в связи с временным прекращением получения российской нефти в понедельник вечером приняло решение о выделении сырья из госрезервов нефтехимическому холдингу Unipetrol, одно из предприятий которого, в городе Литвинове, занимается переработкой нефти из РФ, сообщила журналистам глава минфина Алена Шиллерова.
Обновлено в 15:25
Общество
В Японии начался ритуал отречения императора Акихито от престола
Император Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме во вторник утром, сообщает во вторник газета Mainichi.
Обновлено в 22:49
Происшествия
Участники массовых протестов в Гондурасе подожгли музей
В столице Гондураса Тегусигальпе произошли массовые протесты против реформы образования и здравоохранения, которые переросли в беспорядки, сообщает Heraldo.
Обновлено в 23:01
Общество
Об уникальности уральцев, Зеленском и сериале про проституток: интервью с актрисой Ириной Горбачевой
Обновлено в 22:34
Общество
Минюст отказался регистрировать «Открытую Россию» Ходорковского
История существования организации 26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено в 13:46
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Политика
Горбачев написал статью о необходимости диалога между Россией и США
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что России и США необходимо вести стратегический диалог, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности.
Обновлено в 22:47
Наука
В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке
На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено в 05:22
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено в 15:58
Общество
Бесконечные проценты по микрокредитам признаны незаконными
Верховный суд РФ признал незаконным начисление процентов по микрокредитам по истечении срока договора.
Обновлено в 10:23
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56