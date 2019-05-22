Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота РоссиейГазета.Ru 08:31

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
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Обновлено вчера в 21:52
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Предприятие «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва, входящее в госкорпорацию «Роскосмос», закупит почти две тысячи медицинских пиявок.
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