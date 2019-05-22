Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота РоссиейГазета.Ru 08:31
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
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Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Политика
Владимир Путин назвал главную ценность нацпроектов в России
Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Ливийская авиация атаковала позиции армии Хафтара
Военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 04:46
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Общество
ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере
Обновлено в 09:15
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Космос
Предприятие Роскосмоса закупит тысячи голодных пиявок
Предприятие «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва, входящее в госкорпорацию «Роскосмос», закупит почти две тысячи медицинских пиявок.
Обновлено в 07:44
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.
Обновлено в 09:20
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Европейский вещательный союз напомнил, что демонстрация на музыкальном конкурсе флагов непризнанных стран противоречит правилам.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Хоккей
Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России внес в заявку команды на чемпионат мира защитника Артема Зуба, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 09:13
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Писатель Алексей Иванов сравнил Манчестер с Челябинском
Автор романа "Географ глобус пропил" стал героем программы Юрия Дудя Писатель Алексей Иванов сравнил английский Манчестер с Челябинском во время общения с видеоблогером Юрием Дудем в очередном выпуске его программы.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Вилли Токарева доставили в реанимацию
Известный российский певец Вилли Токарев сегодня был доставлен в реанимацию после обращения к московским врачам, пишет канал Mash.
Обновлено в 05:23
Кино
Любимые мультперсонажи принесут удачу и помогут выиграть в лотерею
Эксклюзивная серия лотерейных билетов наверняка станет любимой у поколения людей, воспитанных в СССР.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Обнародованы подробности инцидента с пленением военных ВСУ силами ДНР в Донбассе
Обновлено в 08:33
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
По данным РВСН, комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено в 06:20