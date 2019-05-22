Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота РоссиейГазета.Ru 08:31
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
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Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Общество
В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах
Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Космос
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тысячи голодных пиявок
Компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М. Ф. Решетнёва, входящей в госкорпорацию «Роскосмос» и занимающуюся разработкой спутников, потребовались голодные пиявки.
Обновлено в 10:59
Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%
Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein
Отечественный рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил клип, напоминающий видеоработы группы Rammstein.
Обновлено в 04:30
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Экономика
Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики
Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции.
Обновлено в 06:01
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Игры
Codemasters анонсировала перезапуск GRID
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Игорь Руденя в интервью телеканалу «Мир 24» объяснил, почему мусорные полигоны перешли в собственность Тверской области
Отвечая на вопрос журналиста о реализации национального проекта «Экология», глава тверского региона рассказал, как Тверская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Призывников из Москвы отправили на военную службу
В среду на сборном пункте в районе метро "Дубровка" столичных призывников отправили к местам прохождения срочной службы, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:15
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии хотят принудительно лечить
Обновлено в 06:35
Общество
Небоскрёбы в городе
Самым высоким зданием «Пермь-сити» станет 66-этажный небоскрёб административного назначения высотой 283 м. Вторая высотка предполагает 51 этаж (176 м). Здесь должны разместиться гостиница и апартаменты.
Обновлено в 09:24
Общество
Безопасность на транспорте должна быть нормой
В 2018 году выявлено 26 случаев, когда владельцы беспилотных летательных аппаратов нарушили порядок использования воздушного пространства.
Обновлено в 06:26
Общество
«Сделано в Гатчине»: фермеры, ремонт и бесплатный проход
Представителям прессы продемонстрировали ход ремонта в районной поликлинике, показали новую поликлинику на Аэродроме и роддом, после чего состоялась обстоятельная беседа о проблемах и достижения гатчинской медицины.
Обновлено в 09:18
Экономика
Суд лишил Qualcomm главной статьи дохода. Акции компании рухнули
В чем виновен Qualcomm Согласно решению суда, производитель микрочипов злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке.
Обновлено в 10:23
Политика
Еврокомиссия подтвердила визит Шефчовича в Россию 13 июня
Визит вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича в Россию 13 июня подтверждён, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.
Обновлено в 11:33
Здоровье
Летние лагеря получили несколько тысяч предписаний Роспотребнадзора
Летним лагерям предстоит выполнить 13 тысяч мероприятий перед началом сезона, которые касаются в основном организации питания детей.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Общество
Prada отказывается от использования меха
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Россия и Сирия отвергли идею США об отправке гумконвоя в Рукбан
Россия и Сирия отвергли идею США отправить еще один гуманитарный конвой в сирийский лагерь беженцев Рукбан, выразив мнение, что необходимо выпустить оттуда людей, об этом говорится в совместном заявлении начальника национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии САР Хусейна Махлюфа.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Самолет Ан-2 загорелся при взлете на Ставрополье
Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при взлете в Ставропольском крае.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Эксперт ООН считает, что риск ядерной войны очень высок
«Риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны», — подчеркнула она.
Обновлено в 11:46
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Технологии
Сбербанк тестирует переводы со снятием наличных без карты
Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов, с помощью которого клиенты банка смогут переводить деньги людям, у которых нет карт или счета.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Экономика
Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России
Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.
Обновлено в 10:07