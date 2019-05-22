Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота РоссиейГазета.Ru 08:31
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
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Кино
Гитлер помог Эмилии Кларк настроиться на финал «Игры престолов»
Обновлено в 07:11
Экономика
Игровой бизнес Mail.Ru растет в 3 раза быстрее, чем мировой рынок игр
Игровой бизнес компании растет в 3 раза быстрее, чем мировой рынок игр - показатель CAGR в 2015-2018 составил 38%.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Энергетика
«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ
За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
Обновлено в 09:12
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Москвой
Идею о референдуме прокомментировали в Кремле.
Обновлено в 08:46
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
Обновлено в 07:57
Здоровье
Аудиосистемы для общения со слабослышащими появились в больнице Шатуры
В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов.
Обновлено в 08:52
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Строительный рынок горит в Дмитрове
"В городе Дмитрове Московской области на территории строительного рынка горят павильоны", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 08:40
Космос
Предприятие Роскосмоса закупит тысячи голодных пиявок
Предприятие «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва, входящее в госкорпорацию «Роскосмос», закупит почти две тысячи медицинских пиявок.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Подозреваемый в поджоге деревянной церкви в Карелии избежит наказания
Судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым подростка, которого подозревают в поджоге деревянной церкви XVIII века в карельской Кондопоге.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Парубий учуял «запах горящих шин» в воздухе
Председатель Верховной рады Андрей Парубий обратился к своим подписчикам с просьбой "принюхаться". Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 08:59
Спорт
Правительство РФ создало оргкомитет ЧМ-2022 по волейболу
Правительство РФ создало организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года в России.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Против главврача больницы в Первоуральске возбудили дело
Прокуратура Свердловской области открыла дело об административном нарушении против главного врача Городской больницы Первоуральска после проверки больничного травмпункта, где как сообщали СМИ, пенсионерка на коленях спускалась по лестнице.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Культура
Писатель Алексей Иванов сравнил Манчестер с Челябинском
Автор романа "Географ глобус пропил" стал героем программы Юрия Дудя Писатель Алексей Иванов сравнил английский Манчестер с Челябинском во время общения с видеоблогером Юрием Дудем в очередном выпуске его программы.
Обновлено в 07:12
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — заключила Алсу.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Яна Поплавская пожалела о своих откровениях в шоу Бориса Корчевникова
Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в студии у Бориса Корчевникова рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом.
Обновлено в 05:21
Политика
Владимир Путин назвал главную ценность нацпроектов в России
Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.
Обновлено в 08:20
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ-2019
В заключительном матче группового этапа сборная России выиграла у сборной Швеции со счетом 7:4. По итогам предварительного раунда российская команда заняла в группе В место с 21 очком, выиграв все семь матчей.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Конгресс США попросил выделить $280 млн на сдерживание России
Конгресс США запросил выделить $280 млн на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020 года.
Обновлено в 08:14
Экономика
Минпромторг продлит запрет на госзакупки иностранной мебели
Минпромторг разработал проект постановления о продлении запрета на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд.
Обновлено в 08:24