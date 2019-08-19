Футбол
Табличку с фамилией Гризманна у стадиона «Атлетико» забросали мусоромSport24.ru 03:21
Табличка с именем бывшего нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна у домашнего стадиона «матрасников» «Ванда Метрополитано» подверглась нападению со стороны обиженных фанатов мадридцев, сообщает Marca. Табличку испачкали и забросали мусором.
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Табличку с фамилией Гризманна у стадиона «Атлетико» вновь испачкали и забросали мусором
Sports.ruвчера в 23:43
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Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
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Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракеты
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Мать покалеченной семилетней Аиши Лидия Евлоева рассказала, что ее дочь, предположительно, избили в отместку, передает «Лента ру».
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В России начнут наказывать за продажу военной формы
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При обнаружении ошибки регистрационный документ меняется полностью.
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Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Рассчитанная по официальным курсам на вторник стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 66,32 коп. и составляет 69,9113 руб.
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Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
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Определены крупнейшие должники России
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Обновлено вчера в 22:58
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«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено 17 августа в 10:46
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СК РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту убийства целой семьи в селе Патрикеево Базарносызганского района.
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Появилось видео момента смертельного ДТП с автобусом в Перми
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