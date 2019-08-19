Футбол

Табличку с фамилией Гризманна у стадиона «Атлетико» забросали мусоромSport24.ru 03:21

Табличка с именем бывшего нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна у домашнего стадиона «матрасников» «Ванда Метрополитано» подверглась нападению со стороны обиженных фанатов мадридцев, сообщает Marca. Табличку испачкали и забросали мусором.
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Табличку с фамилией Гризманна у стадиона «Атлетико» забросали мусором

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