Футбол
Табличку с фамилией Гризманна у стадиона «Атлетико» забросали мусоромSport24.ru 03:21
Табличка с именем бывшего нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна у домашнего стадиона «матрасников» «Ванда Метрополитано» подверглась нападению со стороны обиженных фанатов мадридцев, сообщает Marca. Табличку испачкали и забросали мусором.
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Табличку с фамилией Гризманна у стадиона «Атлетико» вновь испачкали и забросали мусором
Sports.ruвчера в 23:43
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