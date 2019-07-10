Экономика

Табачным компаниям доначислили 60 млрд рублей налоговНовый День 05:02

Федеральная налоговая служба проверяет табачные компании на предмет сокращения налоговых выплат. В результате крупные производители табачных изделий должны доплатить в казну 60 млрд рублей.
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с чего всё началось

Налоговики всерьез взялись за табачный рынок

Проверки прошли или еще идут у всех этих производителей, подтвердили «Ведомостям» их сотрудники и топ-менеджеры. Федеральная налоговая служба (ФНС) активно проверяет табачные компании последние два года.
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