Проверки прошли или еще идут у всех этих производителей, подтвердили «Ведомостям» их сотрудники и топ-менеджеры. Федеральная налоговая служба (ФНС) активно проверяет табачные компании последние два года.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба проверяет табачные компании на предмет сокращения налоговых выплат. В результате крупные производители табачных изделий должны доплатить в казну 60 млрд рублей.

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