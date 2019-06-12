Армия и оружие
ТВ Сирии сообщает о ракетной атаке Израиля на южный регионРЕН ТВ вчера в 19:30
Сообщается, что сбиты несколько ракет. "Системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет", — сообщает телеканал Ikhbariya.
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Общество
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве
Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.
Обновлено в 04:26
Политика
ЕК: выход Балтии из энергосистемы с РФ и Белоруссией должен пройти без рисков для всех
Как сообщила в среду Еврокомиссия (ЕК), эта тема будет обсуждаться в ходе визита в Москву замглавы ЕК по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича 13 июня наряду с подготовкой трехсторонней газовой встречи с Украиной.
Обновлено в 06:59
Футбол
Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»
Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Здоровье
Минздрав не нашел доказательств безопасности электронных сигарет
"По данным ВОЗ, в настоящее время не имеется однозначных доказательств того, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные", - отмечают в министерстве, передает агентство ТАСС.
Обновлено в 08:40
Политика
Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения
Как сообщается в материалах Еврокомиссии, в связи с продлением Brexit до 31 октября ЕК проанализировала ранее выработанные меры на случай выхода Великобритании без соглашения.
Обновлено в 07:31
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Пригожин обратил внимание на новое фото Алсу
Супруг певицы Валерии обратил внимание на свежий пост исполнительницы, поставив «лайк» под фото Алсу в профиле.
Обновлено в 01:53
Политика
Зеленский дал высокий пост скандальному министру правительства Яценюка
В конце 2014 года получил должность министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Ирина Пегова носит один и тот же сарафан 15 лет
Обновлено в 05:03
Политика
МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена
Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.
Обновлено в 03:58
Политика
Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
Обновлено в 07:36
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше
Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана
Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации принёс присягу и вступил в должность главы государства.
Обновлено в 01:12
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Общество
Путин вручил премии за достижения в науке и культуре
Президент Владимир Путин 12 июня вручил государственные премии за достижения в науке и культуре в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Украинский военкор сообщил об опасном приближении 24-й бригады ВСУ к Донецку
7 мая командование ДНР рассказало о позорном послужном списке нового командующего ВСУ в Донбассе.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Игры
Скриншоты: Cyberpunk 2077 обзаведётся поддержкой трассировки лучей
Студия CD Projekt RED, ответственная за популярную серию игр The Witcher, объявила о совместной работе с NVIDIA над внедрением в свой многообещающий проект Cyberpunk 2077 технологии трассировки лучей с помощью видеокарт GeForce RTX.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07