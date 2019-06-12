ТВ Сирии сообщает о ракетной атаке Израиля на южный регионРЕН ТВ вчера в 19:30

Сообщается, что сбиты несколько ракет. "Системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет", — сообщает телеканал Ikhbariya.

ТВ Сирии сообщает о ракетной атаке Израиля на южный регион

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