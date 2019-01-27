Футбол
TV2.no: хавбек «Брайтона» Норманн перейдет в «Ростов»Sports.ru 08:09
22-летний норвежец уже попрощался со своими товарищами по команде, а о переходе объявят в ближайшее время, сообщает норвежский телеканал TV2. Летом 2017-го английский клуб подписал Норманна из «Буде-Глимт».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия
Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи
Обновлено в 11:49
Происшествия
Три здания обрушились после взрыва в Гааге
В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Японии компаниям отправили письма с цианидом от секты «Аум Синрикё»
По данным телеканала, отправителем писем значился лидер запрещенной в России секты «Аум Синрикё» Сёко Асахара.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия
В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Единоборства
Райан Бейдер на 34 секунде нокаутировал Федора Емельяненко
Бой, прошедший в ночь на воскресенье по московскому времени в Лос-Анджелесе, завершился досрочной победой Бейдера на 34-й секунде первого раунда.
Обновлено в 03:05
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля
Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.
Обновлено в 09:42
Общество
Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Обновлено в 06:12
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Общество
Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки
По прогнозу, за выходные дни может выпасть около 20 мм осадков, или порядка половины месячной нормы, Ожидается, что высота сугробов в Москве впервые за нынешнюю зиму приблизится к 50 см. В воскресенье в столичном регионе сохранятся облачная погода, снег, местами сильный, метели, ветер с порывами до 17 м / с. Температура воздуха составит минус 3-5 градусов.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
США потребовали от ЕС активных действий против «Северного потока — 2»
США потребовали от Евросоюза предпринять активные действия против "Северного потока — 2". Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на чиновника в Белом доме.
Обновлено в 12:03
Политика
Обидчика Скабеевой вызвали на дуэль на «Удавах»
Ранее сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу, толкнувшего Скабееву во время саммита ПАСЕ, на дуэль.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
«Победа» назвала причину прекращения рейсов в Хельсинки
Прекращение рейсов "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") в Хельсинки вызвано оптимизацией программы полетов, заявила РИА Новости пресс-секретарь российского перевозчика Елена Селиванова.
Обновлено в 08:28
Общество
В Париже началось первое движение «красных платков»
Обновлено в 09:27
Происшествия
Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на военный аэродром в городе Оленегорске.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Жене Асада удалили раковую опухоль
Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.
Обновлено в 10:08
Общество
Глава подмосковного СПЧ попала под критику из-за слов о бюджете
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева упрекнула некоторых пришедших в том, что они требуют средства из федерального бюджета.
Обновлено вчера в 19:48
Гаджеты
Apple выпустит новые iPad без сканера Face ID
Разработчики американской компании Apple выпустят планшеты iPad без сканера лица Face ID.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Стрельба произошла у торгового центра в Казани
В пресс-службе МВД Татарстана агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в районе 16:00 мск на парковке "Леруа Мерлен" в Ново-Савиновском районе произошел конфликт между водителем такси и пассажирами.
Обновлено в 12:32
Спорт
Российские лыжники завоевали золото и серебро в эстафете на этапе КМ
Российские лыжники завоевали золото и серебро в эстафете на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.
Обновлено в 12:12
Культура
Лобода вошла в состав жюри нового сезона «Голос. Дети»
В состав жюри вошли Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода.
Обновлено в 11:20
Спорт
Саночник Павличенко завоевал бронзу на чемпионате мира в Германии
Обновлено в 08:27
Кино
Фонд Кино подал иск на 82 миллиона на создателя «Смешариков»
Телеграм-канал Mash уточняет, что речь идет о создателе Смешариков Илье Попове, который в 2014 году взял у фонда 30 млн рублей на съемку полнометражного мультфильма.
Обновлено в 07:16
Общество
Умер глава столичного департамента региональной безопасности
В октябре 2016 года Черников был назначен руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Число погибших при взрывах на Филиппинах возросло до 27
Число погибших в результате взрывов в католической церкви на Филиппинах возросло до 27.
Обновлено в 02:05
Наука
Ученые создали подушку, подавляющую звук храпа
Китайские ученые разработали подушку с электронной «начинкой», которая может эффективно подавлять звук храпа для спящего рядом с храпящим человека.
Обновлено в 07:22
Гаджеты
Смартфон Google Pixel 3 показал превосходство над iPhone X
Обновлено в 07:50
Общество
BBC отменила показ программы про Абрамовича
Британская корпорация BBC отменила показ в телеэфире очередного выпуска программы "Панорама", в котором рассказывается о российском предпринимателе, владельце футбольного клуба "Челси" Романе Абрамовиче.
Обновлено в 13:01
Происшествия
На А114 опрокинулся автобус с пассажирами
На трассе А114 в Вологодской области автобус Volvo попал в ДТП. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.
Обновлено в 09:16
Общество
Над Петербургом звучит салют Ленинградской победы
Обновлено в 13:00