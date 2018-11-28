Происшествия

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве закидали дымовыми шашками
ТАСС
14:26

Радикалы подожгли дымовые шашки в здании ТРЦ Ocean Plaza в центре Киева, посетителей центра эвакуировали. Об этом сообщил ТРЦ Ocean Plaza в Facebook.
ТАСС14:26

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В Киеве радикалы захватили торговый центр Ocean Plaza

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Газета.Ru13:54

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РИА Новости13:26

В Киеве радикалы подожгли дымовые шашки в здании ТЦ

RT на русском13:00
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