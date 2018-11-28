Происшествия

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве закидали дымовыми шашками
ТАСС
14:26

Радикалы подожгли дымовые шашки в здании ТРЦ Ocean Plaza в центре Киева, посетителей центра эвакуировали. Об этом сообщил ТРЦ Ocean Plaza в Facebook.
ТАСС14:26

Подробнее о событии

Киевские неонационалисты решили вытравить российский бизнес дымовыми шашками

Lenta.ru15:00

Радикалы напали на торговый центр в Киеве

Известия14:28

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве закидали дымовыми шашками

ТАСС14:26

Радикалы пытались захватить и поджечь ТЦ Ocean Plaza в Киеве

Газета.Ru13:54

В Киеве радикалы попытались захватить торговый центр

РИА Новости13:26

Украинские радикалы снова пытались захватить ТЦ в Киеве

Вести.Ru14:05

В Киеве радикалы подожгли дымовые шашки в здании ТЦ

RT на русском13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Происшествия

По факту падения вертолета в НАО возбуждено уголовное дело

Обновлено в 15:04
Происшествия

Все сообщения о минировании московских ТЦ оказались ложными

Позднее стало известно о поступлении угроз в адрес 10 ТЦ ("Капитолий", "Европейский", "Город", "Мегаполис", "Цветной", "Горбушкин двор", "Звездочка", "Атриум"), из которых эвакуировали примерно 4 тыс. человек.
Обновлено в 13:42
Происшествия

«Керченского стрелка» кремировали и похоронили под чужой фамилией

Обновлено в 15:07
Происшествия

Медведев призвал разобраться с пожаром на ледоколе в Петербурге

Обновлено в 09:20
Происшествия

Предъявлено обвинение директору клиники, где лечился Марьянов

Директору и владелице подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором проходил лечение умерший актер Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Члену банды Басаева предъявлено обвинение в нападении на Буденновск

Следствие предъявило обвинение задержанному ранее в Москве участнику нападения банды Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Кабуле боевики напали на базу британской охранной компании

Обновлено в 14:50
Происшествия

При взрыве во Владимирской области погибла 83-летняя пенсионерка

Следователи задокументировали смерть 83-летней женщины в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Барсово Киржачского района Владимирской области.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Россиянина задержали в аэропорту Таиланда по запросу США

Полиция задержала гражданина России Антона Богданова по запросу США в международном аэропорту на острове Пхукет.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Кишиневский поезд насмерть сбил женщину в Москве

Женщина погибла под колесами поезда около станции "Крекшино" в Новомосковском административном округе столицы.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Из горящего жилого дома в Новой Москве эвакуировали 12 человек

Обновлено в 13:53
Происшествия

Водитель на BMW сбил коляску с младенцем на востоке Петербурга

Водитель автомобиля BMW не нерегулируемом пешеходном переходе сбил коляску с ребенком 2018 года рождения.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию

Обновлено в 15:32
Происшествия

Гигантская вывеска рухнула на прохожих в Китае

Огромный рекламный щит обрушился на прохожих в китайской провинции Цзилинь. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Неизвестный ранил ножом мужчину в центре Москвы

Полиция объявила план "перехват", чтобы найти неизвестного, который ножом ранил мужчину в центре столице.
Обновлено в 12:57
ещё по теме
Главное