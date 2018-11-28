Происшествия
ТРЦ Ocean Plaza в Киеве закидали дымовыми шашками
ТРЦ Ocean Plaza в Киеве закидали дымовыми шашкамиТАСС14:26
Радикалы подожгли дымовые шашки в здании ТРЦ Ocean Plaza в центре Киева, посетителей центра эвакуировали. Об этом сообщил ТРЦ Ocean Plaza в Facebook.
ТАСС14:26
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