Футбол

TMW: «Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» БауэромSports.ru вчера в 17:31

Защитник «Сток Сити» Моритц Бауэр может сменить клуб. По информации Tuttomercatoweb, к австрийцу проявляют интерес сразу четыре клуба: «Зенит», «Бетис», «Кальяри» и «Лилль». Бауэр выступал в России за «Рубин», откуда и перешел в «Сток» в 2018 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Агент опроверг информацию о контакте Бауэра с «Зенитом»

Советский спорт04:34

Агент Бауэра: «Никаких контактов с „Зенитом“ у нас не было»

Sport24.ru03:09

«Зенит» интересуется защитником «Сток Сити»

Sport.ruвчера в 18:00

«Зенит» заинтересован в приобретении экс-игрока «Рубина»

Газета.Ruвчера в 17:20

СМИ: «Зенит» претендует бывшего защитника «Рубина» Бауэра

Спорт-Экспрессвчера в 16:16

Агент: Бауэр любит Россию, но никаких контактов с «Зенитом» у нас не было

Чемпионат02:56

TMW: «Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром

Sports.ruвчера в 17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Культура

Рестлер продолжил борьбу с умершим соперником на ринге в Лондоне

Мексиканский рестлер Сильвер Кинг умер прямо на ринге, а его соперник Ювентуд Геррера продолжил с ним бороться.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Советник Зеленского оценил действия украинской армии в Донбассе

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рассказал об отношении команды будущего главы государства к операции "Объединенных сил на Донбассе" Заявление он сделал в интервью "Громадскому".
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Транспорт

В центре Москвы благоустроят несколько улиц

Обновлено в 07:20
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП

В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
Обновлено в 05:50
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Бывшая жена Доренко прокомментировала новость об отмене его похорон

Обновлено в 03:15
Общество

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Политика

Страны G20 внедрят искусственный интеллект в сельское хозяйство

Министры сельского хозяйства G20 приняли решение внедрить и развить новейшие технологии в отраслях.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Обновлено в 05:38
Технологии

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Опубликовано видео картин Айвазовского с затонувшего корабля

Видео с полотнами известного живописца Ивана Константиновича Айвазовского, обнаруженными на затонувшем более 100 лет назад корабле, опубликовано в Сети.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Помпео намерен продолжить поиск общих интересов с Россией

Глава Госдепа Майк Помпео накануне визита в Россию заявил, что Москва и Вашингтон должны стремиться к поиску общей повестки во внешней политике.
Обновлено в 06:51
Экономика

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол

«Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити». Да, мы сами в это не верили

На самом деле «Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:14
Политика

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной рады.
Обновлено в 06:01
Кино

В Ингушетии снимут фильм к 250-летию единения региона с Россией

Обновлено в 05:12
Авто

Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом

Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала во время приседаний

Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Авто

В России выросли продажи люксовых автомобилей с пробегом

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала этого года в России было реализовано 392 подержанных автомобиля сегмента Luxury, что на 6,5% больше аналогичного показателя годичной давности.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Хоккей

Россия — Австрия 3:0 (2-й перерыв)

После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мориц Бауэр
Швейцарский футболист
Австрийско-швейцарский футболист футболист, защитник клуба «Сток Сити» и сборной Австрии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное