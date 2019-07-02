Футбол

TMW: «Валенсия» и «Лацио» интересуются ЧаловымSports.ru 07:23

Форвард ЦСКА Федор Чалов может сменить клуб. По данным Tuttomercatoweb, к 21-летнему нападающему проявляют интерес «Валенсия» и «Лацио».
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«Лацио» хочет перехватить Чалова у «Валенсии», предложив ЦСКА 20 млн евро

Советский спорт06:48

«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову

РИА Новости06:51

«Лацио» и «Валенсия» хотят купить нападающего ЦСКА Чалова

Sport24.ru06:24

TMW: «Валенсия» и «Лацио» интересуются Чаловым

Sports.ru07:23

СМИ: «Лацио» и «Валенсия» заинтересованы в приобретении Чалова

Матч ТВ09:44

Источник: «Лацио» может купить Чалова летом

Спорт-Экспресс06:45

Варга: переговоров с «Лацио» и «Валенсией» по Чалову не вели

Чемпионат07:14
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Армия и оружие

На Кипре упала и взорвалась российская ракета

Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Донбассе

«В рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе», — указывается в заявлении.
Обновлено в 11:33
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Экономика

Совет директоров банка «Восточный» возглавила Светлана Труханович

Ранее совет директоров «Восточного» возглавлял основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.
Обновлено в 12:06
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Энергетика

НОВАТЭК предложил «Газпрому» помочь с Украиной

Компания готова продать СПГ для обеспечения контрактов «Газпрома» Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон выразил готовность помочь «Газпрому» выполнить контракты с европейскими потребителями в случае прекращения транзита через Украину.
Обновлено в 07:57
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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество

Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Происшествия

Из России полковник полиции сбежала в Грузию

Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Авто

Обновленный BMW X6 показали до премьеры

Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Армия и оружие

F-35 уходит в штопор: Турция может купить Су-57 вместо самолетов США

Обновлено в 10:49
Происшествия

Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции

Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Спорт

WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Политика

Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»

1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.
Обновлено в 10:52
Общество

В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске

Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Политика

Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении

Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Политика

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Политика

США довольны переговорами с Китаем по торговле

Лайтхайзер активно участвует (в переговорах с Китаем - ИФ), а президент Трамп следит за всем процессом.
Обновлено в 11:26
Политика

Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсети

Скандальный пост грузинской певицы Нино Катамадзе о выступлениях в России больше не фигурирует в социальной сети Facebook.
Обновлено 30 июня в 23:30
Теннис

Рублев обыграл Гарина и вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чилийца Кристиана Гарина в первом круге Уимблдона.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи бюджетных долгостроев на 4 трлн рублей

По данным аудиторов, на начало 2019 года в эти объекты было вложено свыше 4 трлн рублей.
Обновлено в 05:56
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В России теперь продаются паломнические туры на могилу Юлии Началовой

Обновлено в 00:10
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
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Марк Хэмилл рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»

Обновлено в 09:29
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