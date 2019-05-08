Экономика
ТМК решила отложить SPO румынской «дочки»Коммерсантъ вчера в 20:23
Производитель стальных труб ТМК откладывает SPO своей румынской компании TMK-Artrom, следует из сообщения TMK-Artrom на Бухарестской бирже. Причиной переноса стали рыночные условия, сказал Reuters представитель ТМК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»
Полиция в Киеве задержала организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережную, сообщает украинское издание "Вести".
Обновлено в 05:10
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Политика
Первые шаги Зеленского в экономике: списание долгов малого бизнеса
В интервью "НВ Бизнес" советник Зеленского по налоговым вопросам Даниил Гетманцев сообщил, что ожидается списание более 7 млрд грн долгов.
Обновлено в 08:33
Общество
Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Наука
Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено в 03:32
Футбол
«Арсенал» подписал 17-летнего эстонского вратаря Хейна
«Арсенал» заключил контракт с эстонским вратарем Карлом Хейном.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева расплатилась квартирой за возможность видеться с внуками
Три года шли судебные тяжбы между народной актрисой Татьяной Васильевой и ее бывшей невесткой Анастасией Бегуновой - первой женой ее сына Филиппа.
Обновлено вчера в 18:03
Футбол
«Ливерпуль» предложил Клоппу новый контракт
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в ближайшее время может подписать новый контракт.
Обновлено в 07:13
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Военная полиция РФ доставила в Сирию 2,5 тонны гумпомощи для жителей Восточной Гуты
Обновлено в 11:18
Политика
Экс-президент Польши предложил ликвидировать Евросоюз и создать заново
Европейский союз не может развиваться в нынешнем виде, поэтому его проще ликвидировать, а взамен создать новое международное объединение.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
Обновлено в 04:55
Общество
В Москве проходит шествие «Бессмертного полка»
Участники акции «Бессмертный полк» проходят шествием, неся в руках портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:58
Музыка
Москвичей пригласили на праздничный концерт «Песни Победы»
Обновлено в 08:42
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Политика
На саммите лидеров ЕС принята декларация о будущем Европы
Руководители 27 стран ЕС приняли на саммите в Румынии «Декларацию Сибиу», которая включает 10 обязательств по строительству будущего Евросоюза.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Хоккей
Задорова вызвали в состав сборной России
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров был вызван в состав сборной России на чемпионат мира 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:54
Здоровье
Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51