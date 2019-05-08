Экономика

ТМК решила отложить SPO румынской «дочки»Коммерсантъ вчера в 20:23

Производитель стальных труб ТМК откладывает SPO своей румынской компании TMK-Artrom, следует из сообщения TMK-Artrom на Бухарестской бирже. Причиной переноса стали рыночные условия, сказал Reuters представитель ТМК.
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ТМК решила отложить SPO румынской «дочки»

Коммерсантъвчера в 20:23

ТМК решила отложить SPO своей румынской «дочки»

Finam.Ruвчера в 11:45

ТМК отложила SPO своей румынской компании

Financial Oneвчера в 12:05
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Три года шли судебные тяжбы между народной актрисой Татьяной Васильевой и ее бывшей невесткой Анастасией Бегуновой - первой женой ее сына Филиппа.
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в ближайшее время может подписать новый контракт.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
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