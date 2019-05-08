Экономика
ТМК решила отложить SPO румынской «дочки»Коммерсантъ 20:23
Производитель стальных труб ТМК откладывает SPO своей румынской компании TMK-Artrom, следует из сообщения TMK-Artrom на Бухарестской бирже. Причиной переноса стали рыночные условия, сказал Reuters представитель ТМК.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Происшествия
В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100
Обновлено в 06:03
Происшествия
Видео: кит-белуха вернул туристке упавший в море iPhone
Обновлено в 21:53
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Наука
В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком
Американские ученые обнаружили вид, который способен дышать мышьяком. Ранее считалось, что это смертельный яд для всех обитателей Земли.
Обновлено вчера в 03:20
Кино
Сталлоне представит новый фильм о Рэмбо на Каннском кинофестивале
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне собирается представить новый фильм о ветеране войны во Вьетнаме Джоне Рэмбо на Каннском кинофестивале.
Обновлено в 15:24
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 19:22
Происшествия
Туристы погибли под лавиной на Алтае
На Алтае в результате схода лавины погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Госдеп пригрозил силой заставить Иран подчиняться интересам США
"На любые нападения, направленные против интересов США или наших союзников, будет дан ответ с точки зрения силы", - заявил Хук.
Обновлено в 16:43
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено в 01:43
Политика
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Шоу-бизнес
В соцсетях считают, что Меган Маркл родила еще две недели назад
Пользователи соцсетей предполагают, что первенец герцогини Эссекской Меган Маркл и принца Гарри родился не 6 мая, как это было объявлено официально, а несколько недель тому назад.
Обновлено в 20:18
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
Агент Бэйла заявил о планах игрока относительно «Реала»
Обновлено в 13:26
Политика
Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщил контролируемый сторонниками Хуана Гуайдо парламент в твиттере.
Обновлено в 19:49
Политика
Команда Зеленского сочла кнутом закон об исключительности украинского языка
Представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что закон об украинском языке представляет собой метод кнута.
Обновлено в 21:12
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Политика
Суд в Бразилии постановил арестовать экс-президента страны Темера
Бразильский суд принял решение о повторном аресте бывшего президента страны Мишела Темера, который подозревается в коррупции.
Обновлено в 19:31
Кино
Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»
Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
Обновлено в 16:41
Музыка
Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»
Обновлено вчера в 11:25
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Космос
Россия отправит ракету на Марс в обход территории Китая
Запуск российско-европейской миссии для поиска следов жизни на Марсе «ЭкзоМарс-2020» на ракете «Протон-М» с Байконура будет проведен по траектории, пролегающей вне территории Китая.
Обновлено в 21:05
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Политика
Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США
Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
Обновлено в 10:32
Политика
Белый дом отказал Конгрессу США в полной версии доклада Мюллера
Американский президент Дональд Трамп решил не предоставлять Конгрессу США полную версию итогового доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, который завершил расследование инкриминируемого России «вмешательства» в президентские выборы 2016 года.
Обновлено в 11:29