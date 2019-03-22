Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрдВедомости вчера в 09:50
Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского объявила в пятницу, 22 марта, о подписании соглашения с итальянским производителем труб Tenaris о продаже 100% акций своей американской «дочки» IPSCO Tubulars. Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Акции ТМК подорожали на 25% на фоне сообщения о продаже американской «дочки»
Rambler News Serviceвчера в 09:11
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Футбол
Португалия и Украина не забили голов в матче отбора Евро-2020
Сборные Португалии и Украины сыграли вничью в матче 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес
Сыну Алёны Рапунцель сделали операцию на глаза
A post shared by Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) on Mar 21, 2019 at 5:31am PDT Пока что после операции малыш чувствует себя хорошо.
Обновлено вчера в 07:55
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Учёные из Института Скриппса в США предложили революционный метод лечения алкоголизма в любой форме.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м
Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Издалека кажется, что пожар: на ВИЗе двор и парковку затопило кипятком
Сегодня ночью на ВИЗе прорвало трубу с горячей водой. Кипяток затопил двор и парковку у дома № 1 на улице Юмашева.
Обновлено вчера в 19:40
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые багажные тарифы
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» со 2 апреля отменит самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств
МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
В Москве самосвал с щебнем опрокинулся на такси
ИА «Ореанда-Новости» Грузовик КамАЗ, перевозивший щебень, опрокинулся на такси с пассажирами в районе Литовского бульвара в Москве.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Почему Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
Макрон решил вывести на улицы армию
Армия появится на улицах французских городов впервые после отмены режима ЧП, введенного после терактов 2015 года.
Обновлено вчера в 16:05
Важное за сутки
Диетологи рассказали о главной опасности свежевыжатых соков
Ученые из американской Академии питания и диетологии рассказали, к чему может привести регулярное потребление свежевыжатого сока.
Обновлено в 00:21
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Порошенко намерен получить план действий по вступлению Украины в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы на выборах намерен получить план действий по членству в НАТО.
Обновлено вчера в 18:22
Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Обновлено вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой
Обновлено вчера в 07:05
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом
Продажи нового поколения Hyundai Sonata стартовали 21 марта, при этом официальные дилеры уже успели собрать 12,2 предварительно оплаченных заказов.
Обновлено вчера в 01:51
Происшествия
Замглавы администрации Майкопа задержан при получении взятки
В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).
Обновлено вчера в 13:06
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Солнечная активность в последние сутки резко возросла, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Обновлено 21 марта в 12:05
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
Обновлено вчера в 23:01
Космос
Астронавты NASA осуществили выход в открытый космос
Американские астронавты 22 марта осуществили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 14:49
Армия и оружие
Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ
Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено вчера в 06:46
Наука
Ученые: Апельсиновый сок снижает риск инсульта на 24%
Ученые из Нидерландов отмечают, что при ежедневном употреблении данных напитков наблюдалось значительное снижение риска инсульта.
Обновлено вчера в 09:59
Гаджеты
Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft
О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США
Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
Обновлено в 00:46
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30