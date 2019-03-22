Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрдВедомости 09:50

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского объявила в пятницу, 22 марта, о подписании соглашения с итальянским производителем труб Tenaris о продаже 100% акций своей американской «дочки» IPSCO Tubulars. Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
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Акции ТМК взлетели на 20%. Что случилось?

РБК11:35

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Ведомости09:50

ТМК продает IPSCO за $1,2 млрд

Finam.Ru08:39

Акции ТМК подорожали на 25% на фоне сообщения о продаже американской «дочки»

Rambler News Service09:11

ТМК продает дочернюю IPSCO компании Tenaris за $1,21 млрд

ПРАЙМ08:44

Акции ТМК резко выросли в цене после сообщения о продаже Tenaris

Банки.ру09:39

ТМК продала активы в США

Коммерсантъ09:26
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Происшествия

Утрехтский стрелок признал вину

Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Спорт

Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Экономика

Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»

Обновлено в 09:47
Происшествия

Томский районный суд ушел в отставку в полном составе

Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
Обновлено в 11:57
Наука

В Китае нашли множество образцов животных, обитавших 500 млн лет назад

Отмечается, что залежи были образованы около 518 миллионов лет назад. По определению специалистов, этот период носит название кембрийский.
Обновлено в 10:00
Политика

Проверку Росгеологии продлили до середины апреля

Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Челябинске школьницы избили сверстницу за поддельные кроссовки

Обновлено в 10:49
Энергетика

Правительство заморозило цены на бензин до лета

По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом

По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Общество

МВД в разы сократило список опасных пород собак

Обновлено вчера в 16:50
Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Общество

В Забайкалье помогут многодетной матери, вызвавшей слезы у губернатора

Обновлено в 06:00
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» и вышел в финал Восточной конференции КХЛ

В серии до четырех побед победу со счетом 4-1 одержал "Салават Юлаев" и вышел в финал Восточной конференции, где встретится с омским "Авангардом".
Обновлено в 12:57
Экономика

Банки начали блокировать счета самозанятых россиян

Российские банки начали блокировать операции и счета самозанятых россиян, так как не знают, как с ними работать.
Обновлено в 09:15
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Момент крушения парома в Ираке попал на видео

Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые появился на публике после инсульта

63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Политика

Россия захотела поставлять газ Украине

Глава «Газпрома» добавил, что российская сторона готова рассмотреть продление контракта на транзит газа через территорию Украины на основании действующего контракта.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Белый дом сообщил об освобождении территории Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии полностью освобождена от террористов "Исламского государства"*.
Обновлено в 12:49
Футбол

Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»

Решение о моем будущем – останусь я в ЦСКА или нет – будет приниматься только после этого. Посмотрим, возможны разные варианты.
Обновлено в 08:32
Общество

В Коми умер пенсионер, пожертвовавший детдому все свои сбережения

Обновлено в 09:58
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Политика

Трамп объяснил свое решение признать Голанские высоты израильскими

Президент США Дональд Трамп заявил, что долго думал о признании Голанских высот территорией Израиля.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову

Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
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Российский предприниматель, председатель совета директоров Трубной Металлургической Компании и Группы Синара, член Бюро Правления РСПП, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, председатель Наблюдательного совета УрФУ.
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Российская металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Штаб-квартира - в Москве.
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