Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрдВедомости 09:50
Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского объявила в пятницу, 22 марта, о подписании соглашения с итальянским производителем труб Tenaris о продаже 100% акций своей американской «дочки» IPSCO Tubulars. Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
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Акции ТМК подорожали на 25% на фоне сообщения о продаже американской «дочки»
Rambler News Service09:11
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
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Обновлено в 11:24
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Обновлено в 07:59
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Обновлено в 05:00
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МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
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Трамп объяснил свое решение признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп заявил, что долго думал о признании Голанских высот территорией Израиля.
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